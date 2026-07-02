Proença de Carvalho assessora venda da Transportadora da Graça à Trust Challenge Team

A Proença de Carvalho assessorou a venda de 100% das participações sociais da Transportadora da Graça, empresa portuguesa especializada no transporte rodoviário de mercadorias, à Trust Challenge Team.

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A equipa da Proença de Carvalho envolvida na operação foi liderada pelos advogados Igor Amarii e Miguel Almeida Simões, contando ainda com a participação das advogadas Mariana Castro Pereira e Madalena Batalha Reis.

“A presente transação exigiu um envolvimento particularmente intenso das equipas legais, num processo em que a complexidade do negócio e a exigência temporal das negociações impuseram a adoção de soluções jurídicas adaptadas à realidade comercial subjacente, assegurando em todo o momento o alinhamento entre os objetivos das partes e os condicionalismos práticos da operação”, refere em comunicado Igor Amarii.

A Transportadora da Graça é um operador de transporte histórico da zona de Lisboa, focando a sua atividade no transporte de contentores, com especial incidência no território nacional.