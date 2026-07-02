Rheinmetall reforça aposta em sistemas não tripulados com aquisição na Croácia

A alemã Rheinmetall concluiu a aquisição de uma participação maioritária na croata DOK-ING, especializada em veículos não tripulados, reforçando a sua aposta no desenvolvimento de sistemas autónomos e não tripulados para uso militar. A empresa não divulgou o valor da transação.

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O acordo agora concluído foi assinado em março em Zagreb, capital da Croácia, para adquirir uma participação de 51% da croata especializada em veículos autónomos, sendo que o fundador e antigo único proprietário, Vjekoslav Majetić, manterá o restante capital. A empresa passará a operar sob a designação “Rheinmetall Unmanned Vehicles doo”.

“Agora podemos estabelecer o nosso centro de competência na Croácia na área de veículos não tripulados e autónomos para fins militares. Com essa nova estrutura, pretendemos alcançar uma posição de destaque no mercado de veículos de combate não tripulados e de apoio blindado”, reiterou o CEO da divisão de Sistemas de Veículos da Rheinmetall na Europa, Björn Bernhard, citado em comunicado.

O gestor sublinhou ainda que a Rheinmetall obtém uma posição reforçada num mercado com “potencial de crescimento” e, ao mesmo tempo, permite-lhe ganhar “presença na Croácia, país da União Europeia e da NATO, além de um mercado consumidor altamente atrativo”.

O acordo espera combinar a experiência da empresa alemã em veículos táticos com as capacidades da croata em veículos não tripulados. O trabalho conjunto terá como base a plataforma Komodo, desenvolvida pela empresa croata, uma solução híbrida modular de grande porte com capacidade de carga superior a 8,5 toneladas.

Sobre essa base, a Rheinmetall prevê integrar “diversos módulos funcionais e kits de equipamentos, incluindo sistemas para fogo direto e indireto, operações de desminagem e lançamento de minas, sensores de reconhecimento e logística militar”, adianta a fabricante alemã.

“Este passo garante que o desenvolvimento, a excelência em engenharia e as competências essenciais da DOK-ING permaneçam na Croácia. Ao unirmos forças com a Rheinmetall, podemos expandir as nossas capacidades de produção, acelerar o desenvolvimento de sistemas especializados não tripulados de última geração e reforçar a nossa competitividade a longo prazo. Isto reforçará o papel da Croácia no panorama europeu da defesa e da tecnologia”, referiu Vjekoslav Majetić, mencionado na nota de imprensa.

Entre os projetos em preparação está um sistema de apoio armado não tripulado, designado “Wingman“, pensado para operar em conjunto com carros de combate e viaturas blindadas de infantaria, desempenhando missões de reconhecimento e apoio de fogo.

Estes sistemas deverão funcionar ao lado de plataformas já presentes no portefólio da Rheinmetall, “como o tanque de batalha principal Panther KF51, o tanque de recuperação Büffel/Buffalo e o veículo blindado de engenharia Kodiak”.