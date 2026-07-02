Sara Milheiro Tavares é a nova sócia de Laboral e Segurança Social da SRS Legal

A SRS Legal acaba de promover Sara Milheiro Tavares a sócia no Departamento de Laboral e Segurança Social.

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Sara Milheiro Tavares integra a SRS Legal desde 2010, desenvolvendo a sua atividade com especial foco na área de Segurança Social. Ao longo do seu percurso, tem acompanhado clientes nacionais e internacionais em matérias de elevada complexidade.

A propósito desta promoção, os managing partners da SRS Legal, César Sá Esteves e Octávio Castelo Paulo, sublinham que “esta promoção reflete o reconhecimento do mérito, da dedicação e do contributo que a Sara tem dado à SRS Legal ao longo do seu percurso. Acreditamos no desenvolvimento do talento interno e na construção de uma liderança sólida e preparada para responder aos desafios do mercado. A promoção da Sara representa mais um passo no crescimento consistente e de elevado compromisso com os clientes e com a sociedade, assente na qualidade, na confiança e nas Pessoas.”