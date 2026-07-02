Sound Particles, Nutrivalley e Brainr de Leiria recebem mais de 2,7 milhões da Portugal Ventures

A Sound Particles, a Nutrivalley e a Brainr são as mais recentes startups de Leiria que receberam investimento da Portugal Ventures. O braço de capital de risco do Banco Português de Fomento (BPF) investiu mais de 2,7 milhões de euros nas três empresas, através das call Leiria Crescimento e Leiria Recuperar.

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Na Sound Particles a Portugal Ventures investiu um milhão de euros, ao abrigo da call Leiria Crescimento, tendo o financiamento na Brainr sido realizado no âmbito da mesma call, mas no valor de 1,5 milhões de euros.

Desde o lançamento da Call Leiria Crescimento, em 2024, a Portugal Ventures, em parceria com a CIMRL, a NERLEI CCI e a Startup Leiria, já recebeu 133 candidaturas, correspondentes a mais de 90 milhões de euros de capital solicitado, tendo concretizado vários investimentos em empresas da região. O Fundo de Capital de Risco Região de Leiria Crescimento, criado no âmbito do Programa de Venture Capital do BPF, é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Já a Nutrivalley recebeu um investimento de 250 mil euros no âmbito da Call Leiria Recuperar, iniciativa criada para apoiar empresas da região afetadas pelos fenómenos climatéricos extremos que atingiram a região.

Em 2024 a Portugal Ventures tinha investido, através da através da Call INNOV-ID, na empresa de biotecnologia que está a desenvolver o LusoTurf, um biomaterial destinado a substituir os granulados sintéticos atualmente utilizados como material de enchimento em relvados artificiais.

“O investimento agora realizado permitirá recuperar o atraso provocado pelos fenómenos meteorológicos extremos, concluir a unidade piloto de produção, validar a tecnologia em contexto real e acelerar a entrada da solução no mercado”, refere a Portugal Ventures em comunicado.