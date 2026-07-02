Taxas Euribor sobem nos três prazos

A Euribor subiu esta quinta-feira a três, a seis e a 12 meses face a quarta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que avançou para 2,335%, continuou abaixo das taxas a seis (2,565%) e a 12 meses (2,733%).

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A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu para 2,565% , mais 0,011 pontos do que na quarta-feira.

, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, , mais 0,011 pontos do que na quarta-feira. No prazo a 12 meses , a taxa Euribor avançou para 2,733% , mais 0,006 pontos que na sessão anterior.

, a taxa Euribor , mais 0,006 pontos que na sessão anterior. No mesmo sentido, a Euribor a três meses subiu 0,023 pontos percentuais, para 2,335%.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a abril, os últimos disponíveis, indicam que a Euribor a seis meses representava 39,56% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,53% e 24,55%, respetivamente.

Em 11 de junho, como antecipado pelo mercado, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu subir, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais.

Na anterior reunião, em 30 de abril, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima vez consecutiva, como também tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 22 e 23 de julho em Frankfurt.

Em junho, a média mensal da Euribor subiu a três e a seis meses, tendo recuado a 12 meses. A seis meses, a média subiu 0,060 pontos, para 2,596%, a três meses avançou 0,113 pontos, para 2,339%, enquanto a 12 meses recuou 0,006 pontos, para 2,798%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.