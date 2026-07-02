Trump volta a criticar diferença de investimento entre EUA e parceiros da NATO

O Presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a criticar esta quinta-feira o baixo investimento de alguns países parceiros da NATO poucos dias antes da cimeira da organização em Ancara, destacando as diferenças relativas à despesa dos Estados Unidos (EUA).

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“Os Estados Unidos gastam mais dinheiro na NATO do que qualquer outro país – de longe – para os proteger, sem obter qualquer benefício em troca”, escreveu o Presidente na sua plataforma Truth Social.

Trump detalhou na sua mensagem os números de despesa: “Os EUA, 999.000 milhões de dólares [873 mil milhões de euros]; o Reino Unido, 90.500 milhões [79 mil milhões de euros]; França, 66.500 milhões [58 mil milhões de euros]; Itália, 48.800 milhões [42,6 mil milhões de euros]; Polónia, 44.300 milhões [38,7 mil milhões de euros]. Os números dos outros, incluindo a Alemanha, são muito mais baixos”.

“É ridículo!”, concluiu.

Trump tem repetidamente atacado os parceiros da Aliança Atlântica pelo que considera ser uma falta de envolvimento económico ou pela falta de apoio às suas decisões.

Desde o início da guerra no Irão a 28 de fevereiro, o Presidente dos EUA tem insistido que vários dos países membros (como Espanha, Itália e Reino Unido) não responderam aos pedidos de ajuda como ele esperava.

Para além de criticar a NATO, que frequentemente descreveu como “um tigre de papel”, ameaçou retirar as tropas norte-americanas do território europeu e até retirar os Estados Unidos da Aliança – uma decisão que não pode tomar unilateralmente.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, que esteve em Washington na semana passada e se reuniu com Trump, disse que a cimeira de Ancara anunciará “milhares de milhões de dólares em novos contratos” para defesa, o que poderá beneficiar empresas norte-americanas.

A 39.ª cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês) realiza-se na próxima semana, nos dias 7 a 8 de julho, em Ancara, Turquia.