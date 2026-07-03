⛽ Combustíveis voltam a subir na próxima semana apesar da queda do Brent

Os combustíveis vão voltar a subir na próxima semana. O gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá subir três cêntimos e a gasolina deverá subir dois, de acordo com os dados do ACP.

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Estas tendências ainda podem sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas, para saber quanto vai pagar na bomba segunda-feira quando for abastecer, é necessário esperar pela publicação de uma nova portaria com o desconto temporário e extraordinário do ISP a vigorar na próxima semana.

O Executivo estabeleceu o limiar nos dez cêntimos de subida, para apoiar os combustíveis. De sublinhar que o aumento de dez cêntimos é contabilizado a partir da semana de 2 a 6 de março, antes do ataque concertado dos Estado Unidos e de Israel ao Irão, que levou à disseminação do conflito pelo Médio Oriente e ao encerramento do Estreito de Ormuz. O diesel regista um aumento acumulado de 13,7 cêntimos e a gasolina de 17,3 cêntimos, sem ter em conta as previsões para a próxima semana.

Esta semana, o gasóleo desceu 1,2 cêntimos e a gasolina desceu 0,6 cêntimos, um comportamento ligeiramente diferente do antecipado pelo mercado, que apontava para uma estagnação dos preços. Um comportamento estranhado pela tutela e pelos consumidores que tendo em conta a descida dos preços da matéria-prima. O Executivo pediu à Entidade Nacional para o Setor Energético que analisasse os movimentos dos preços por não ver justificação para que os preços dos combustíveis demorem mais a descer do que a subir.

A ENSE apontou os custos fixos da refinação e a escassez de armazenagem na Europa como fatores para explicar uma redução mais lenta dos preços dos combustíveis face à descida da matéria-prima. Já a associação que representa as petrolíferas, a Epcol, rejeita a ideia de que os preços dos combustíveis subam mais rapidamente do que descem – é apenas de uma “perceção”, diz a associação ao ECO, frisando que está confiante que não será encontrada “nenhuma irregularidade”.

Os contratos futuros do Brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a subir 0,14%, para 71,89 dólares por barril, e caminham para uma perda semanal de 0,22% — depois da descida de 10,65% na semana anterior. O mercado não está a mexer muito tendo em conta que estão fechados nos Estados unidos, em véspera do feriado nacional do 4 de julho.