5 coisas que vão marcar o dia

A assinatura de contratos para a expansão das redes de comunicações de capacidade muito elevada, a sessão plenária da Assembleia da República e a reunião do Conselho de Ministros, em Guimarães, marcam a agenda política desta sexta-feira. No plano económico, o Banco de Portugal, o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Eurostat divulgam vários indicadores sobre a atividade económica e financeira.

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Governo assina contratos para expansão das redes de comunicações de capacidade muito elevada

Esta sexta-feira realiza-se, em Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, a cerimónia de assinatura dos contratos para a instalação, gestão, exploração e manutenção das redes de comunicações eletrónicas de capacidade muito elevada. A sessão contará com a presença do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, e dos presidentes das comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR): do Alentejo, Ricardo Pinheiro; do Algarve, José Apolinário; do Centro, José Ribau Esteves; de Lisboa e Vale do Tejo, Teresa Mourão Almeida; e do Norte, Álvaro Santos.

Parlamento debate perda da nacionalidade e alterações ao Código do IVA

A Assembleia da República reúne-se esta sexta-feira em sessão plenária, com destaque para o debate e as votações de iniciativas legislativas. Entre os principais temas em agenda está a proposta que altera o Código Penal, criando a pena acessória de perda da nacionalidade, e uma iniciativa do PSD que procede à interpretação autêntica da verba 2.23 da Lista I anexa ao Código do IVA.

Conselho de Ministros reúne-se hoje em Guimarães

O Governo reúne-se esta sexta-feira, em Guimarães, para mais uma reunião do Conselho de Ministros, que decorre no Paço dos Duques de Bragança e tem início marcado para as 14h. A reunião realiza-se numa altura em que Portugal continental se encontra em situação de alerta devido ao risco de incêndio rural e às temperaturas elevadas. O estado de alerta vigora até às 23h59 de segunda-feira. No final da reunião está previsto um briefing para apresentação das principais decisões do Conselho de Ministros.

Banco de Portugal divulga dados sobre novos empréstimos e depósitos

O Banco de Portugal divulga esta sexta-feira a nota de informação estatística sobre as taxas de juro e os montantes de novos empréstimos e depósitos. O indicador apresenta informação relativa às taxas de juro praticadas pelas instituições financeiras e aos montantes de novos empréstimos concedidos e de novos depósitos constituídos.

INE e Eurostat divulgam indicadores económicos do primeiro trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Eurostat divulgam esta sexta-feira vários indicadores económicos relativos ao primeiro trimestre de 2026. O INE publica o Índice de Preços na Produção de Serviços, enquanto o Eurostat divulga a primeira estimativa das contas setoriais das famílias e das empresas no primeiro trimestre, bem como os dados da balança de pagamentos.