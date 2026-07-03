A 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros continua a reunir projetos que refletem o trabalho desenvolvido pelas autarquias portuguesas em áreas tão diversas como a ação social, cultura, educação, sustentabilidade, turismo, inovação, mobilidade ou desenvolvimento económico.

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À medida que as candidaturas vão sendo submetidas, o mapa da edição de 2026 começa a ganhar forma, revelando a diversidade de municípios que já decidiram dar visibilidade aos projetos que estão a transformar os seus territórios.

De norte a sul, projetos que fazem a diferença

A 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros já reúne projetos confirmados de norte a sul do país, com candidaturas de entidades como o Município de Freixo de Espada à Cinta, a Câmara Municipal de Barcelos e a Câmara Municipal de Vila Verde, no Norte; a Câmara Municipal de Leiria, a Câmara Municipal de Torres Novas e o Município de Góis, no Centro; e a Câmara Municipal de Setúbal e a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Cada ponto assinalado representa muito mais do que uma candidatura. Representa um projeto que responde às necessidades da comunidade, valoriza o território e demonstra o trabalho desenvolvido pelas equipas municipais.

Independentemente da dimensão do município, todas as autarquias têm a oportunidade de mostrar boas práticas e partilhar iniciativas que podem inspirar outros territórios.

O próximo ponto pode ser o da sua autarquia

Se a sua autarquia ainda não está neste mapa, continua a tempo de participar na 7.ª edição.

A candidatura é uma oportunidade para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido, reconhecer o empenho das equipas e integrar uma iniciativa que, ano após ano, distingue projetos com impacto nas comunidades.

Cada nova candidatura torna este mapa mais completo e mais representativo da inovação e do dinamismo das autarquias portuguesas.

Consulte o mapa, veja quem já participa e junte-se às autarquias que decidiram mostrar os projetos que estão a fazer a diferença no país.

A sua autarquia pode ser a próxima a marcar presença.