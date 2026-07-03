Prémio Autarquia do Ano - Grupo Mosqueteiros

BRANDS' Local Online A sua autarquia ainda não está neste mapa?

  • Conteúdo Patrocinado
  • 8:00

De norte a sul, várias autarquias já se inscreveram no Prémio Autarquia do Ano - Grupo Mosqueteiros. O mapa interativo mostra quem já está a participar.

A 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros continua a reunir projetos que refletem o trabalho desenvolvido pelas autarquias portuguesas em áreas tão diversas como a ação social, cultura, educação, sustentabilidade, turismo, inovação, mobilidade ou desenvolvimento económico.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

À medida que as candidaturas vão sendo submetidas, o mapa da edição de 2026 começa a ganhar forma, revelando a diversidade de municípios que já decidiram dar visibilidade aos projetos que estão a transformar os seus territórios.

De norte a sul, projetos que fazem a diferença

A 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros já reúne projetos confirmados de norte a sul do país, com candidaturas de entidades como o Município de Freixo de Espada à Cinta, a Câmara Municipal de Barcelos e a Câmara Municipal de Vila Verde, no Norte; a Câmara Municipal de Leiria, a Câmara Municipal de Torres Novas e o Município de Góis, no Centro; e a Câmara Municipal de Setúbal e a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Cada ponto assinalado representa muito mais do que uma candidatura. Representa um projeto que responde às necessidades da comunidade, valoriza o território e demonstra o trabalho desenvolvido pelas equipas municipais.

Independentemente da dimensão do município, todas as autarquias têm a oportunidade de mostrar boas práticas e partilhar iniciativas que podem inspirar outros territórios.

 

O próximo ponto pode ser o da sua autarquia

Se a sua autarquia ainda não está neste mapa, continua a tempo de participar na 7.ª edição.

A candidatura é uma oportunidade para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido, reconhecer o empenho das equipas e integrar uma iniciativa que, ano após ano, distingue projetos com impacto nas comunidades.

Cada nova candidatura torna este mapa mais completo e mais representativo da inovação e do dinamismo das autarquias portuguesas.

Consulte o mapa, veja quem já participa e junte-se às autarquias que decidiram mostrar os projetos que estão a fazer a diferença no país.

A sua autarquia pode ser a próxima a marcar presença.

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

A sua autarquia ainda não está neste mapa?

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Nomeação de dirigentes fora das regras em 16 municípios

Lusa, ECO,

Tribunal de Contas detetou que 16 câmaras municipais não cumpriram normas sobre os procedimentos e prazos de nomeação de dirigentes em regime de substituição. Oeiras e Seixal sob vigilância.

1