Tecnologia

Andres Ortolá abandona liderança da Microsoft Portugal

Gestor argentino, que tinha chegado ao cargo em 2021, vai abandonar os comandos da tecnológica no mercado português. Empresa ainda não comunicou quem é o nome que se segue.

Andres Ortolá está de saída da liderança da Microsoft Portugal

Andres Ortolá vai abandonar a liderança da Microsoft Portugal, anunciou o próprio numa publicação no LinkedIn. “Com o início do novo ano fiscal na Microsoft, quero partilhar que decidi terminar a minha função como CEO da Microsoft Portugal”, publicou o responsável nesta sexta-feira.

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Ortolá acrescenta que, “depois de 4,5 anos extraordinariamente bem-sucedidos, é o momento certo para abrir espaço a uma nova liderança”. “Vou continuar a trabalhar no que mais me apaixona: IA, inovação e tecnologia com impacto real nas pessoas e no país. Mais detalhes serão partilhados em breve”, acrescenta o responsável.

Não é claro se o gestor continuará nos quadros do grupo. O ECO contactou a Microsoft Portugal para esclarecer essa questão e saber quem é o nome que se segue na liderança, e está a aguardar resposta.

O argentino tinha chegado ao topo da Microsoft Portugal em dezembro de 2021, sucedendo a Paula Panarra. Durante a sua liderança, a Microsoft sofreu uma profunda reorganização da sua estrutura na região EMEA (Europa, Médio Oriente e África), tendo a subsidiária portuguesa deixado de funcionar como entidade autónoma, passando a integrar um cluster mais amplo junto de países como Turquia, Grécia, Chipre, Malta, Albânia, Bósnia, Eslovénia, Sérvia, Macedónia do Norte, Montenegro, Kosovo, Croácia e Bulgária.

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