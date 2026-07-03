Andres Ortolá abandona liderança da Microsoft Portugal
Gestor argentino, que tinha chegado ao cargo em 2021, vai abandonar os comandos da tecnológica no mercado português. Empresa ainda não comunicou quem é o nome que se segue.
Andres Ortolá vai abandonar a liderança da Microsoft Portugal, anunciou o próprio numa publicação no LinkedIn. “Com o início do novo ano fiscal na Microsoft, quero partilhar que decidi terminar a minha função como CEO da Microsoft Portugal”, publicou o responsável nesta sexta-feira.
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Ortolá acrescenta que, “depois de 4,5 anos extraordinariamente bem-sucedidos, é o momento certo para abrir espaço a uma nova liderança”. “Vou continuar a trabalhar no que mais me apaixona: IA, inovação e tecnologia com impacto real nas pessoas e no país. Mais detalhes serão partilhados em breve”, acrescenta o responsável.
Não é claro se o gestor continuará nos quadros do grupo. O ECO contactou a Microsoft Portugal para esclarecer essa questão e saber quem é o nome que se segue na liderança, e está a aguardar resposta.
O argentino tinha chegado ao topo da Microsoft Portugal em dezembro de 2021, sucedendo a Paula Panarra. Durante a sua liderança, a Microsoft sofreu uma profunda reorganização da sua estrutura na região EMEA (Europa, Médio Oriente e África), tendo a subsidiária portuguesa deixado de funcionar como entidade autónoma, passando a integrar um cluster mais amplo junto de países como Turquia, Grécia, Chipre, Malta, Albânia, Bósnia, Eslovénia, Sérvia, Macedónia do Norte, Montenegro, Kosovo, Croácia e Bulgária.
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Andres Ortolá abandona liderança da Microsoft Portugal
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