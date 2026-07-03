APS com curso sobre fundamentos de resseguro
Dar a conhecer o funcionamento das várias formas e tipos de resseguro e o seu impacto na transferência de risco para as seguradoras é o principal objetivo deste curso da APS.
A CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS, anunciou o curso “Fundamentos de resseguro” que se irá realizar entre os dias 9 e 14 de julho, das 09h00 às 13h00. As sessões de dia 9 e 10 de julho decorrerão de forma online, já as de dia 13 e 14 serão realizadas na sede da APS.
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Esta formação tem como objetivo dar a conhecer o funcionamento das várias formas e tipos de resseguro, assim como o efeito em termos de transferência de risco para as empresas de seguros. Será também abordada a “gestão corrente do resseguro, incluindo a estruturação de programas de resseguro por ramos, a articulação entre tratados e resseguro facultativo e os fatores que influenciam o preço das diferentes soluções”, explica a CASA.
O curso será lecionado por Maria Manuel Carvalho, com cerca de 30 anos de experiência nas áreas seguradora e resseguradora.
Destina-se a colaboradores do setor segurador afetos às áreas de Resseguro, Finanças e Gestão de Riscos, bem como atuários, consultores e auditores.
O conteúdo programático, as condições de inscrição e outra informação estão acessíveis no site da APS. Para aceder, carregue aqui.
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