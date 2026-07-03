Atlético de Madrid estabelece uma aliança com a Live Nation Spain para reforçar a oferta musical do Riyadh Air Metropolitano

O Atlético de Madrid e a Live Nation España, a subsidiária espanhola do maior promotor e produtor mundial de entretenimento musical, chegaram a um acordo estratégico de colaboração de longo prazo para o desenvolvimento de atividade de concertos e eventos ao vivo no Riyadh Air Metropolitano e noutros espaços da Cidade do Desporto.

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O acordo, com uma duração inicial de dez anos com opções de ampliação, consolida o estádio vermelho e branco como uma das grandes referências musicais da Europa e como um local preferido em Espanha para receber os melhores artistas e espetáculos do mundo. Esta aliança faz parte da já consolidada relação entre as duas organizações: a Live Nation Spain é também parceira do Atlético de Madrid e do Oak View Group (OVG) em Barsento, empresa que irá construir uma arena de música coberta com capacidade para mais de 20.000 pessoas junto ao estádio vermelho e branco e que estará operacional até ao final de 2030. Juntos, o Riyadh Air Metropolitano e o novo espaço de concertos formarão um dos ecossistemas de entretenimento ao vivo mais completos e poderosos da Europa.

Óscar Mayo, Diretor-Geral de Receitas e Operações do Atlético de Madrid, saudou o acordo e afirmou que se orgulham e entusiasmam “por fazer parte de um grande projeto juntamente com o maior promotor do mundo para ajudar Madrid a continuar a posicionar-se como um destino cultural de referência, gerando um impacto positivo para todos nós que fazemos parte da cidade e do distrito”.

A Live Nation Spain é o maior promotor mundial de concertos e eventos musicais, com presença em mais de 40 países e dezenas de milhões de espectadores todos os anos. O acordo estabelece a Live Nation Spain como o parceiro estratégico prioritário da Riyadh Air Metropolitano para a exploração musical e de entretenimento do espaço, com o objetivo de trazer para Madrid as digressões e produções mais relevantes internacionalmente de forma estável e contínua. O estádio será um local preferido para grandes artistas e digressões globais, no auge dos principais recintos europeus.

O perímetro da colaboração inclui tanto o interior do estádio como a Zona de Fãs ao ar livre, bem como o novo mini estádio da Cidade do Desporto, e contempla a futura incorporação de outros espaços do complexo desportivo, expandindo progressivamente o ecossistema de entretenimento ao vivo ligado ao clube.

MADRID, UM DESTINO MUSICAL

O acordo transcende o estádio e o clube, pois representa um salto qualitativo no posicionamento de Madrid como uma das grandes capitais mundiais da música ao vivo. Contar com o apoio estrutural da Live Nation Spain garante que a capital espanhola aspira a acolher sistematicamente as digressões e residências dos artistas mais relevantes do cenário global, competindo em pé de igualdade com Londres ou Paris na corrida por grandes exposições internacionais.

O impacto na cidade é também económico e turístico. Grandes eventos musicais geram uma atividade hoteleira, comercial e de restauração muito significativa. Esta aliança fortalece permanentemente a capacidade de Madrid de atrair visitantes nacionais e internacionais que escolhem a cidade precisamente pela sua agenda de entretenimento.

Madrid já provou estar à altura dos maiores desafios musicais do mundo. A recente residência de Bad Bunny no Riyadh Air Metropolitano, com dez concertos e mais de 630.000 participantes, foi um dos maiores eventos musicais realizados em Espanha nos últimos anos e colocou a cidade na vanguarda internacional do entretenimento ao vivo.

Nos últimos anos, a Riyadh Air Metropolitano demonstrou a sua capacidade para organizar eventos de maior procura sob padrões internacionais exigentes. Com uma capacidade de quase 72.000 espectadores, o feudo vermelho e branco estabeleceu-se como um dos principais estádios europeus de grande formato, destacando-se pela sua versatilidade que lhe permite adaptar-se a eventos que vão muito além do campo estritamente desportivo.

A sua relevância no futebol continental é evidente depois de ter sido escolhida pela UEFA para organizar a final da Liga dos Campeões de 2027, um marco que já atingiu em 2019 e que voltará a assumir apenas oito anos depois. Além deste compromisso, são adicionadas a final da UEFA Women’s Nations League em 2025 e a final da Copa del Rey em 2018; uma trajetória que também se estende ao râguebi internacional, onde o estádio serviu como palco oficial da Final da World Rugby Sevens Series (HSBC SVNS) 2024.

Na secção musical, Bad Bunny, com a sua residência de dez concertos, é o mais recente exemplo da sua capacidade, mas não o único. Para além do artista porto-riquenho, o Riyadh Air Metropolitano recebeu nomes internacionais da música como AC/DC, Bruno Mars, Ed Sheeran, Imagine Dragons, que escolheram este palco para apresentar as suas digressões internacionais ao público espanhol.

Uma das novidades mais notáveis do acordo é que facilitará a compra de bilhetes para os concertos na própria plataforma digital do estádio. A partir de agora, os fãs de futebol e amantes da música poderão comprar bilhetes para todos os eventos e concertos realizados no Riyadh Air Metropolitano diretamente no site oficial do estádio, sob as mesmas condições dos restantes canais oficiais de venda.