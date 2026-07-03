Calor extremo em Portugal provocará perdas de 2% no consumo e 6% no investimento até 2030
Custo económico do stress térmico transmite-se através de menos consumo das famílias e redução do investimento. Perdas de PIB até 2030 poderão atingir entre 5% e 7% nas economias mais expostas.
- O calor extremo está a emergir como um risco económico significativo na Europa, com Portugal em alerta vermelho devido às altas temperaturas.
- As ondas de calor poderão resultar numa queda de 1,9% no consumo e de 6% no investimento em Portugal entre 2026 e 2030, segundo a Allianz Research.
- As pressões económicas provocadas pelo calor extremo podem comprometer as finanças públicas, com uma pressão adicional estimada em 1% do PIB no caso português.
O calor extremo está a emergir como um risco económico, com a Europa particularmente exposta. Portugal é um dos países afetados, com pelo menos uma dezena de distritos em aviso vermelho devido às altas temperaturas, até domingo. O fenómeno provoca perdas para a economia e, de acordo com os economistas, as ondas de calor poderão levar a uma queda de 1,9% no consumo e de 6% no investimento entre 2026 e 2030.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“A atual onda de calor tem vários impactos. Se não tivermos os ares condicionados ligados, têm impacto negativo na produtividade laboral, aumentam os custos com a saúde e com a energia, existem prejuízos na agricultura, podem ocorrer danos nas infraestruturas, além de eventuais impactos no turismo, a que se soma o risco de incêndios florestais”, elenca Óscar Afonso, economista e diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto em declarações ao ECO.
De acordo com uma análise da Allianz Research sobre o impacto económico das ondas de calor, as perdas acumuladas implícitas de Produto Interno Bruto (PIB) até 2030 poderão atingir entre 5% e 7% nas economias mais expostas: 240 mil milhões de dólares em França, 354 mil milhões no Japão, 147 mil milhões em Itália, 131 mil milhões na Alemanha e 120 mil milhões em Espanha.
Embora os economistas não avancem com estimativas globais para Portugal, destacam que o país é um dos mais expostos às ondas de calor. Neste sentido, e tendo em conta que, o custo macroeconómico do stress térmico, isto é, quando o corpo não consegue manter a temperatura entre 36 e 37 graus Cº, se transmite através do enfraquecimento do consumo das famílias e uma redução do investimento, as estimativas da Allianz Research apontam para reduções em Portugal de 1,9% no primeiro caso e de 6% no segundo.
Estimativas indicam que perdas acumuladas implícitas do PIB até 2030 poderão atingir entre 5% e 7% nas economias mais expostas.
Mas Portugal não é caso isolado. “Em praticamente todos os países onde o cenário de stress térmico gera perdas económicas, a redução da formação bruta de capital fixo supera a diminuição do consumo privado, muitas vezes por uma margem significativa”, pode ler-se no relatório. A título de exemplo, segundo as projeções, em Itália, as perdas no consumo ascendem a 4,2%, enquanto o investimento sofre um colapso de 12,8%, enquanto França e a República Eslovaca, as duas economias mais afetadas, registam quebras no investimento de 14,7%, acompanhadas por reduções do consumo de 5,9% e 6,5%, respetivamente.
“Esta diferença entre a resposta do consumo e do investimento reflete um poderoso mecanismo de amplificação. À medida que o stress térmico reduz o produto potencial e comprime as margens das empresas, diminui a rentabilidade esperada de novos investimentos em capital, desincentivando o investimento. A redução do investimento compromete, por sua vez, a capacidade produtiva futura, reforçando o choque inicial sobre a produtividade e criando um efeito de travagem que se autoalimenta na trajetória de crescimento da economia”, explicam os economistas.
Para além do impacto no consumo e no investimento, o comportamento conjunto dos preços no consumidor (IPC) e da taxa de desemprego no cenário de stress revela uma natureza estagflacionista do choque provocado pelo calor extremo, uma conclusão com implicações diretas para a política monetária e orçamental.
De acordo com o estudo da Allianz, se nas economias mais frias, como a Finlândia, Irlanda, Dinamarca, Áustria e Suíça, os ganhos modestos de produtividade associados a níveis de stress térmico abaixo do limiar crítico aumentam a capacidade de oferta da economia, aliviando as pressões sobre os preços e reforçando simultaneamente a procura de trabalho, nas economias mais quentes da amostra — República Checa, Alemanha, Espanha, Portugal, Grécia, Japão, França, Itália e Eslováquia — o quadro inverte-se. Assim, “tanto os preços como o desemprego evoluem na mesma direção desfavorável, uma característica típica de um choque negativo do lado da oferta“.
Para Espanha, por exemplo, é esperado que a inflação registe um aumento acumulado de 1,9%, acompanhado por uma subida de 2,45 pontos percentuais na taxa de desemprego, enquanto França, Itália e Eslováquia registam aumentos dos preços entre 3,2% e 3,7%, combinados com subidas do desemprego entre 0,86 e 1,51 pontos percentuais.
A análise conclui ainda que, em média, os saldos orçamentais dos países europeus poderão deteriorar-se em cerca de 0,5% do PIB por ano devido ao stress térmico, criando, o que os economistas da Allizans alertam, uma tensão estrutural entre o impacto orçamental provocado pelo calor e o nível de investimento necessário para adaptação a esses efeitos.
A análise conclui ainda que as pressões associadas ao calor extremo são suficientemente significativas para colocar em risco as finanças públicas mesmo de países que ainda apresentam alguma margem de manobra e menos condicionados imediatos. É o caso de Portugal, com uma pressão adicional relacionada com o calor estimada em 1% do PIB, a par de Grécia (1,5% do PIB) ou os Países Baixos (0,2% do PIB).
Impacto negativo no PIB per capita de 0,8% em 2050
O impacto do stress térmico poderá reduzir o PIB per capita português em 0,8% em 2050 e em 4,5% em 2100, de acordo com dados citados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) no último “OECD Economic Surveys: Portugal 2026”.
Embora realce que a quantificação dos custos seja “intrinsecamente difícil”, a organização assinala que as estimativas existentes apontam para “danos potenciais significativos“. Como exemplo, aponta para a extensão em cerca de um mês a época de incêndios até 2040, num cenário de manutenção das tendências atuais.
Neste sentido, recorda que, entre 1980 e 2023, os fenómenos meteorológicos e climáticos extremos em Portugal provocaram 20.339 mortes e 17,6 mil milhões de euros em perdas económicas, com os incêndios florestais de junho e outubro de 2017 a causaram mais de 100 vítimas mortais e prejuízos próximos de 1,5 mil milhões de euros.
“As alterações climáticas deverão implicar custos significativos para as pessoas e para as empresas, bem como riscos acrescidos para a vida humana. Por um lado, estes custos resultam da necessidade de adaptação das empresas a mudanças lentas e progressivas”, adverte a OCDE.
Para a organização, por exemplo, empresas do setor do turismo poderão ter de relocalizar as suas atividades devido à subida do nível do mar e à erosão costeira, enquanto empresas agrícolas poderão ser obrigadas a substituir culturas por outras menos dependentes da irrigação, perante o aumento das perdas associadas a pragas.
Portugal é o 47º país mais exposto ao risco de catástrofes
Portugal ocupa a 47.ª posição entre 191 países em termos de exposição ao risco de catástrofes naturais, de acordo com uma análise do Fundo Monetário Internacional (FMI). Num relatório divulgado em maio, a instituição aponta as secas, os incêndios florestais, as temperaturas extremas e as tempestades como os tipos de desastre mais frequentes, tendo aumentado “tanto em frequência como em intensidade, o que resultou em perdas de cerca de 3,2 mil milhões de dólares entre 2008 e 2024″.
“A combinação entre o clima e a ocupação do solo torna Portugal um dos países europeus mais propensos a incêndios rurais. Os episódios mais extremos da história recente ocorreram sobretudo nos últimos vinte anos, com destaque para os anos de 2003, 2005 e 2017”, alerta.
Nas estimativas do FMI, os custos anuais associados aos incêndios são estimados entre 60 e 140 milhões de euros, embora o grande incêndio de 2017, por si só, tenha provocado prejuízos próximos de 1,5 mil milhões de euros. Neste contexto, estima-se que estes fenómenos possam conduzir a uma redução do PIB per capita de 2,46% até 2050 e de 7,75% até 2100.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Calor extremo em Portugal provocará perdas de 2% no consumo e 6% no investimento até 2030
{{ noCommentsLabel }}