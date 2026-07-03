Cátia Cerqueira toma posse como administradora da Universidade do Minho

A Universidade do Minho vai ter uma nova administradora a partir de dia 6. Cátia Cerqueira, natural de Lisboa, mestre em Finanças e doutoranda em Economia por aquela instituição de ensino superior, tomará posse na próxima segunda-feira. A cerimónia, marcada para as 11h30, estará aberta ao público em geral.

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Responsável pela nomeação, Pedro Arezes, reitor da Universidade do Minho, reconhece na economista um percurso de “rigor, competência, capacidade de gestão e liderança”, destacando ainda “um vasto conhecimento da instituição, da sua cultura organizacional e dos desafios que enfrenta”, segundo comunicado enviado pela UMinho às redações.

Na instituição, Cátia Cerqueira já foi assessora do gabinete do administrador, chefe da Divisão de Gestão Financeira de Projetos de I&D, coordenadora da gestão financeira das propinas e diretora da Unidade de Serviços Financeiro e Patrimonial. Adicionalmente, é ali investigadora, somando artigos em publicações científicas.

De acordo com o comunicado, “a administração desempenha um papel determinante na UMinho, assegurando uma gestão rigorosa e eficiente que sustenta o trabalho desenvolvido por toda a comunidade académica e contribuindo para a concretização da sua missão”.