Cofares reforça a sua projeção internacional com a visita do Cônsul-Geral de Marrocos em Madrid
O presidente da cooperativa mostrou à delegação marroquina o seu modelo de distribuição farmacêutica e destacou o seu compromisso com a internacionalização.
Cofares recebeu na sua sede o Cônsul-Geral do Reino de Marrocos em Madrid, Kamal Arifi, e o Vice-Cônsul, Asmae Derkaoui. Esta é a segunda visita em poucos meses de líderes internacionais – após a reunião com o Governo do Equador – para conhecer em primeira mão o modelo de distribuição farmacêutica da Cofares.
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A reunião também serviu para trocar experiências entre os dois países, abordar questões de interesse comum e explorar oportunidades futuras de colaboração. Isto reforça o compromisso da Cofares com a internacionalização da sua experiência e conhecimento do setor, bem como com a promoção de um acesso equitativo e seguro aos medicamentos.
Além de Eduardo Pastor, presidente da Cofares, a reunião contou também com a presença do diretor-geral da Cofares, Rubén Orquín; o diretor da Own Brands, Miguel Poblet, e o seu diretor internacional, Marouane Boutami Messari. A reunião contou também com a presença do presidente do Dawa Maghreb, Dr. Mohamed Laghdaf Rhaouti, e do Dr. Mouna Kharmach, do Hospital Universitário Internacional Cheikh Zaid, em Rabat.
“A nossa liderança baseia-se num modelo de distribuição sólido, eficiente, seguro e amplamente reconhecido de medicamentos e produtos de saúde, tanto dentro como fora de Espanha, por isso estamos muito satisfeitos por poder partilhar a nossa experiência com representantes de outros países”, disse Eduardo Pastor.
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