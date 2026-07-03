CP cancela vários horários do serviço intercidades por causa do calor

A CP – Comboios de Portugal decidiu suspender a circulação de vários horários do serviço intercidades, devido às temperaturas excecionalmente elevadas que se registam esta sexta-feira.

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“Face ao agravamento das condições meteorológicas associadas ao alerta vermelho e às temperaturas excecionalmente elevadas registadas em várias regiões do país, e tendo como prioridade assegurar a segurança e o conforto dos seus clientes”, a empresa de transportes decidiu adotar “medidas extraordinárias”.

Uma das medidas adotadas foi o “bloqueio da venda de lugares em circulações e horários considerados mais críticos” em comboios de longo curso, pelo que “foi decidido ajustar temporariamente a oferta em algumas circulações Intercidades durante o dia de hoje”.

São estes os serviços que não se vão realizar esta sexta-feira:

IC 517 (Lisboa – Santa Apolónia 12h30 / Guarda 16h44);

IC 512 (Guarda 12h48 / Lisboa – Santa Apolónia 17h00);

IC 523 (Lisboa – Santa Apolónia 15h30 / Porto – Campanhã 18h43);

IC 524 (Porto – Campanhã 12h45 / Lisboa – Santa Apolónia 16h00);

IC 572 (Lisboa – Oriente 14h02 / Faro 17h35);

IC 672 (Faro 14h15 / Lisboa – Oriente 17h56).

Os clientes afetados poderão pedir a troca ou reembolso do bilhete sem custos adicionais. Estão também a ser proativamente contactados, segundo a CP.

A dificuldade do material circulante de longo curso da CP em lidar com as altas temperaturas tem sido notícia nos últimos anos, a última das quais no 24 Notícias, relatando que quando a temperatura exterior ultrapassa os 40 graus deixa de ser possível arrefecer o comboio.

As medidas de mitigação incluem ainda “o reforço da informação aos clientes, através dos canais habituais da empresa, sensibilizando-os para a adoção de comportamentos preventivos durante as viagens e para, sempre que possível, evitarem deslocações nos períodos de maior calor; e o reforço da disponibilização de água em várias estações e pontos estratégicos da rede”, refere a empresa em comunicado.

A CP informa ainda que “mantém-se articulada com as entidades do setor ferroviário e com a Proteção Civil para responder de forma eficaz a eventuais constrangimentos que possam ocorrer na circulação ferroviária devido a estas temperaturas extremas”.

(notícia atualizada às 12h58)