Segurança Social

Dispara número de imigrantes que abandona Segurança Social

  • ECO
  • 8:43

Mais de 162 mil imigrantes que trabalhavam por conta de outrem não voltaram a ter registo ativo em 2025. Fluxo de saída de imigrantes da Índia, Bangladesh, Paquistão e Nepal quase triplicou.

O Instituto da Segurança Social (ISS) contabilizou em 2025 a cessação da atividade de 162.252 imigrantes que trabalhavam por conta de outrem e que não voltaram a ter registo ativo, o que significa que abandonaram o país ou permanecem em território nacional, mas em situação ilegal.

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Estes números, noticiados esta sexta-feira pelo semanário Expresso (acesso pago), representam um disparo de 66% face a 2024. Se há dois anos se perdiam, em média, 267 contribuintes estrangeiros por dia, a perda escalou para um ritmo diário de 455 no ano passado.

Em valor absoluto, foram os brasileiros que mais desapareceram da lista de inscritos na Segurança Social — quase 60 mil em 2025, cerca de 100 mil no total dos últimos dois anos. Mas foi entre os naturais do subcontinente indiano que o êxodo deu um salto maior, com o fluxo de saída de imigrantes da Índia, Bangladesh, Paquistão e Nepal a quase a triplicar no ano passado.

 

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