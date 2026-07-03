Falhas na avaliação eletrónica dos exames obrigam a adiar início da 2.º fase
Ministério da Educação reconhece "dificuldades informáticas" no processo de classificação eletrónica dos exames do ensino secundário. Resultados serão afixados a 17 de julho, em vez de 14 de julho.
A divulgação dos resultados e a segunda fase dos exames nacionais foram adiadas devido às falhas da avaliação eletrónica, havendo ainda professores sem receber os itens das provas para corrigir.
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A decisão foi anunciada pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) que reconhece “as dificuldades informáticas” do processo de classificação eletrónica dos Exames do ensino secundário, admitindo que ainda não está “concluída a distribuição dos itens para classificação” por todos os professores classificadores.
A tutela decidiu ajustar o calendário da avaliação externa, dando aos professores até 14 de julho para classificar as provas, cujos resultados serão afixados a 17 de julho, em vez de 14 de julho.
Também a segunda fase dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário, que deveria começar a 16 de julho, arranca apenas na tarde de 20 de julho e termina a 24 de julho, em vez de 22 de julho.
O novo calendário da segunda fase dos exames será divulgado ainda hoje, garante a tutela.
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