Fisco pediu mais de 800 vezes levantamento do sigilo bancário em 2025

O Fisco pediu 803 levantamentos do sigilo bancário ao longo do último ano, com 73,2% dos processos a culminarem com a autorização voluntária de contribuintes ou familiares. Os dados fazem parte do relatório do relatório sobre o combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras em 2025, entregue pelo Ministério das Finanças ao Parlamento e a que o ECO teve acesso.

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De acordo com o relatório produzido pelo gabinete da Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, em 2025, a Autoridade Tributária (AT) pediu 803 vezes o levantamento de sigilo bancário, tendo sido concluídas 199 decisões de levantamento desse sigilo e 588 processos por autorização voluntária.

Em 2024, o número de pedidos de levantamento de sigilo tinha-se situado em 795 e, em 2023, em 597. “Verifica-se um ligeiro aumento do recurso a este importante mecanismo de apuramento da real capacidade contributiva dos sujeitos passivos, contribuindo para o incremento da eficácia da atuação da Inspeção”, pode ler-se no relatório.

Dos 2.275 pedidos de levantamento de sigilo bancário instaurados no último triénio, 72,2% culminaram com autorização voluntária do sujeito passivo ou de terceiros e familiares. No mesmo período, para os restantes 633 processos, foi autorizado o levantamento para o sujeito passivo, ou para terceiros e familiares.

A Lei Geral Tributária prevê que a administração tributária tem o poder de aceder a todas as informações ou documentos bancários, bem como a informações ou documentos de outras entidades financeiras sem dependência do consentimento do titular: