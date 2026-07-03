Economia

Fórum para a Competitividade prevê crescimento entre 1,8% e 2% no segundo trimestre

  • Lusa
  • 15:22

O Fórum para a Competitividade estima que a economia portuguesa cresça entre 1,8% e 2% no segundo trimestre e antecipa que o PIB termine 2026 com uma expansão próxima de 2%.

O Fórum para a Competitividade prevê que a economia portuguesa tenha um crescimento homólogo entre 1,8% e 2% no segundo trimestre, perspetivando melhorias que permitem terminar o ano com um crescimento próximo de 2%.

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Segundo as previsões divulgadas esta sexta-feira na nota de conjuntura, a associação estima que o Produto Interno Bruto (PIB) do 2.º trimestre de 2026 terá subido entre 0,2% e 0,4% em cadeia, a que corresponde uma variação homóloga entre 1,8% e 2,0%.

“Depois de o PIB ter estagnado em cadeia no 1.º trimestre, parece que terá registado algum crescimento no 2.º trimestre, mas ainda tímido”, nota o Fórum.

Após as “fortes perturbações do 1º trimestre, o comboio de tempestades e o início do conflito no Médio Oriente, o 2.º trimestre revelou-se mais benigno, com um crescente otimismo sobre a normalização da circulação pelo estreito de Ormuz, patente na descida dos preços dos combustíveis e na melhoria da confiança dos consumidores e empresários”, lê-se na nota.

Neste cenário, o Fórum prevê que, no conjunto do ano 2026, o crescimento do PIB português poderá ficar pouco abaixo dos 2%.

Já o Governo prevê um crescimento de 2% este ano, segundo as projeções atualizadas inscritas no relatório anual de progresso enviado a Bruxelas em abril.

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