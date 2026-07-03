GamaLife lança PPR com taxa garantida de 3% em 2026

O Novobanco começou esta semana a comercializar o PPR Garantia GamaLife, um plano de poupança reforma com garantia de capital e taxa de juro fixa nos primeiros três anos de contrato.

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Para 2026, a taxa garantida é de 3%, descendo para 2% em 2027 e em 2028, sendo que a partir daí o valor passará a ser revisto anualmente pela seguradora.

“Trata-se de uma taxa atrativa no primeiro ano e previsibilidade para os dois próximos anos”, refere ao ECO Gonçalo Castro Pereira, vice-presidente da GamaLife, sublinhando ainda que, terminado este período inicial, “a taxa é comunicada anualmente ao mercado para o ano seguinte” e será definida “de acordo com os resultados do fundo”.

O PPR Garantia GamaLife está acessível a partir de 250 euros em entrega única, ou 50 euros por mês em entregas periódicas, e pode ser subscrito por qualquer pessoa maior de 18 anos, sem limite de idade máxima.

Para já, o PPR da seguradora encontra-se apenas disponível para subscrição nos balcões do Novobanco, ficando a subscrição online no Novobanco e no Banco Best disponível a partir do próximo dia 8 de julho.

É fundamental a construção de um fundo robusto, para garantir uma oferta sólida, contribuindo assim para uma relação de longo prazo com os clientes. Gonçalo Castro Pereira Vice-presidente da GamaLife

Entre as vantagens fiscais dos planos poupança-reforma, também o PPR Garantia GamaLife é dedutível à coleta do IRS permitindo um benefício fiscal até 400 euros, de acordo com a idade do subscritor, e, em caso de reembolso dentro das condições legalmente previstas, a tributação sobre os rendimentos fica limitada a 8%.

Ao nível das comissões, o documento comercial do produto assegura não existir comissão de subscrição, de gestão ou de reembolso. Isto significa que a taxa de juro anual garantida é sempre apresentada líquida da comissão de gestão financeira, o que significa que esse encargo acaba por ser retirado diretamente do desempenho obtido pelo fundo, e não cobrado à parte ao subscritor.

Quanto ao acesso ao dinheiro investido, a lei prevê situações específicas de reembolso, como a reforma por velhice e o desemprego de longa duração. Fora destas condições, e até ao final de 2028, quem resgatar o capital do PPR da GamaLife recebe apenas o valor investido, sem qualquer rendimento associado, uma penalização que só deixa de se aplicar a partir de 2029.

Gonçalo Castro Pereira explica que esta condição é colocada para dar dimensão ao produto durante os primeiros anos. “É fundamental a construção de um fundo robusto, para garantir uma oferta sólida, contribuindo assim para uma relação de longo prazo com os clientes, permitindo a oferta de rentabilidades garantidas acima das taxas médias do mercado”, refere o gestor.

O PPR Garantia GamaLife surge como uma alternativa para quem procura complementar a pensão de velhice com um instrumento simples, de capital garantido, mas a decisão de subscrever deverá ter sempre em conta o horizonte temporal de investimento, a necessidade de liquidez e a comparação com outras soluções de poupança para a reforma disponíveis no mercado.