Governo aprova verba adicional de 17,5 milhões de euros para obras no Teatro Nacional de São Carlos

O Governo aprovou esta sexta-feira um financiamento adicional para obras de reabilitação do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, no valor de 17,5 milhões de euros, prevendo a reabertura do teatro lírico na primavera de 2028.

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Em declarações aos jornalistas após a reunião de Conselho de Ministros, em Guimarães, a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, lembrou que as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) só abrangem duas fases de obras do São Carlos, num total de cerca de 27 milhões de euros, pelo que se tornou necessário aprovar financiamento adicional para a sua conclusão.

“Se não houvesse financiamento adicional, o São Carlos não iria reabrir“, constatou a ministra.

Assim, com a conclusão das obras do PRR em 31 de agosto, inicia-se no dia seguinte a terceira fase de reabilitação do teatro nacional, com o financiamento proveniente do Orçamento do Estado.

De acordo com Balseiro Lopes, haverá uma “pré-abertura” do teatro em novembro, sem que esteja ainda em condições de acolher, por exemplo, uma ópera, mas a expectativa do Governo “é que o teatro possa reabrir na primavera de 2028”.

Em maio, numa audição parlamentar, a ministra tinha já explicado que estes 17,5 milhões de euros diziam respeito à designada “Fase 3” das obras, destinadas a “intervenções nos edifícios contíguos ao principal”, nomeadamente zonas técnicas de trabalho, “sem as quais” o equipamento cultural não pode reabrir.

Fechado desde o verão de 2024, o Teatro Nacional de São Carlos tem tido a sua reabertura adiada em vários momentos.

No Conselho de Ministros de hoje foram ainda aprovadas decisões do Governo sobre uma reformulação do Conselho Nacional de Cultura, o encerramento do processo de revisão do regime de mecenato cultural, a formalização do aumento do pagamento aos trabalhadores de museus e monumentos nacionais em dias feriados, e a criação de organismos no âmbito da comemoração dos 900 anos da fundação de Portugal.