Segurança Social

Governo destaca que há mais 45 mil imigrantes a descontar para a Segurança Social

Ministério do Trabalho indica, em comunicado, que contribuição média por trabalhador estrangeiro subiu 34% nos últimos anos. E destaca que há mais imigrantes a descontar hoje para o sistema.

O Ministério do Trabalho garante que as contribuições dos trabalhadores estrangeiros para a Segurança Social aumentaram 18% entre 2024 e 2025, e destaca o saldo migratório positivo que tem sido verificado nos últimos anos, com mais 45 mil imigrantes a descontar hoje para o sistema. Este balanço é feito no mesmo dia em que o Expresso noticiou que disparou o número de trabalhadores estrangeiros por conta de outrem que abandonaram a Segurança Social.

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“Considerando os últimos dados anuais, as contribuições de trabalhadores estrangeiros para a Segurança Social aumentaram 18% entre 2024 e 2025. Em termos de número de pessoas, continuou a verificar-se um saldo migratório positivo, com mais 45 mil estrangeiros a contribuir para a Segurança Social no final de 2025 em relação ao final do ano anterior“, informa o gabinete de Maria do Rosário Palma Ramalho, numa nota enviada esta manhã às redações.

A tutela realça ainda que a contribuição média por trabalhador estrangeiro subiu 34% nos últimos dois anos, “resultados que traduzem um esforço para uma imigração regulada, que contribua de forma sustentada para o desenvolvimento do país”.

Este balanço é divulgado no mesmo dia em que o Expresso avança que o Instituto da Segurança Social contabilizou a cessação da atividade de 162.252 imigrantes que trabalhavam por conta de outrem e que não voltaram a ter registo ativo, o que significa que ou abandonaram o país ou permanecerem em território nacional, mas em situação ilegal.

Segundo o semanário, este número representa um disparo de 66% face a 2024. Se há dois anos se perdiam, em média, 267 contribuintes estrangeiros por dia, a perda escalou para um ritmo diário de 455 no ano passado.

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