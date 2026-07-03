Governo promete metrobus entre Guimarães e Taipas em 2030
Conselho de ministros aprovou resolução para a implementação da linha entre Guimarães e Braga. Primeira fase tem um custo estimado de 80 milhões de euros.
O Conselho de Ministros aprovou esta sexta-feira a decisão “de garantir o projeto, implementação e financiamento da designada linha de metrobus entre Guimarães e Braga“, anunciou Luís Montenegro após a reunião do Governo, que teve lugar na cidade-berço.
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A primeira fase do projeto, que liga Guimarães às Taipas, tem uma estimativa de custo de 80 milhões de euros, segundo um estudo elaborado pela Universidade do Minho. ” A nossa expetativa é que esta primeira fase do projeto possa estar implementada até 2030“, afirmou o primeiro-ministro.
A Ministra da Energia e Ambiente celebrou um acordo com a câmara de Guimarães para um financiamento adicional de 500 mil euros, em cima dos 500 mil já disponibilizados. Em janeiro, a Câmara Municipal de Guimarães assinou um protocolo com o Banco Europeu de Investimento (BEI) para um apoio financeiro de 600 mil euros para a elaboração de um plano de mobilidade urbana sustentável no concelho e para dar um impulso ao metrobus (Bus Rapid Transit – BRT). O atraso no projeto levou a que saísse do PRR.
A segunda fase, que iniciará a ligação entre as Taipas e Braga, ainda está por definir. “Em Braga, ainda está em análise a opção a tomar. Estamos em diálogo com a autarquia neste domínio“, disse Luís Montenegro.
Recorde-se que a linha de BRT dentro da cidade de Braga, aprovada no final do mandato do anterior presidente da câmara, Ricardo Rio, foi revogada pelo atual autarca, João Rodrigues.
“Queremos dar sequência a uma das regiões do país mais dinâmicas do ponto de vista económico, valorizando a integração do transporte interconcelhio e o acesso a todas as outras formas de aproximar pessoas e mercadorias”, disse o primeiro-ministro, acrescentando que o projeto “será fundamental para se encontrar com a linha de alta velocidade que está neste momento em execução e que ligará Lisboa ao Porto e Porto a Vigo, com uma paragem em Braga”.
Luís Montenegro afirmou que o Governo pretende levar a solução do BRT a mais regiões. “Não obstante as reservas que suscitou em Coimbra, está a ser um exemplo de sucesso e queremos replicar em Guimarães e Braga, eventualmente no futuro juntando Famalicão e Barcelos. Estamos também a avaliar no distrito de Aveiro e Leiria”.
O modelo já se encontra em operação no Porto e em Coimbra, estando anunciada a sua implementação entre Lisboa e Oeiras e Lisboa e Loures, para lá de planos em curso noutras localizações, incluindo no Algarve, entre Loulé, Faro e Olhão.
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