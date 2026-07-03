Transportes

Iberia retoma operações para o Qatar após quatro meses de suspensão

  • Lusa
  • 10:00

Operação é retomada com três voos semanais. No caso das ligações para Telavive (Israel), operadas pela companhia de baixo custo Iberia Express, o cancelamento dos voos mantém-se até 31 de agosto.

A Iberia retomou esta sexta-feira os voos para Doha, capital do Qatar, a partir da capital espanhola, Madrid, após quatro meses de suspensão das operações em consequência do conflito militar, que avança no sentido da paz.

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A operação é retomada com três voos semanais, às quartas-feiras, sextas-feiras e domingos, numa altura em que o grupo Iberia — Iberia, Iberia Express e Air Nostrum — prevê operar 16.945 voos durante o mês de julho, com uma oferta de lugares superior a três milhões, o que representa um aumento de 6,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Ainda assim, no caso das ligações para Telavive (Israel), operadas pela companhia de baixo custo Iberia Express, o cancelamento dos voos mantém-se até 31 de agosto.

Já a Air Europa retomou a atividade para a cidade israelita na passada segunda-feira, 29 de junho.

Na quinta-feira, a KLM voltou a adiar o regresso ao Médio Oriente e não irá operar voos para o Dubai (Emirados Árabes Unidos), Riade (Arábia Saudita) e Dammam (Arábia Saudita) até 24 de agosto.

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