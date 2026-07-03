IK Partners nomeia Gonzalo Fernández-Albiñana para liderar o seu novo escritório em Madrid

Gonzalo Fernandez-Albiñana liderará a equipa da IK Partners em Madrid, que servirá como o centro da empresa para a atividade de investimento em Espanha e Portugal. Ele será acompanhado por Alejo López-Balcells, Diretor Associado da equipa de Investimento Mid Cap da IK, que se muda para Madrid para apoiar a atividade de investimento da empresa em toda a região. Trabalhando em conjunto com colegas de todo o ecossistema da IK Partners, a equipa irá cobrir estratégias de Mid Cap, Small Cap, Development Capital e Partnership Funds, permitindo à empresa apoiar projetos e empresas ambiciosos de uma vasta gama de tamanhos, setores e estruturas acionistas.

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A abertura do escritório de Madrid representa um passo importante na expansão europeia da IK Partners e reforça o seu compromisso em construir redes locais sólidas em mercados onde vê um potencial significativo de investimento a longo prazo, como Espanha e Portugal. Com esta equipa dedicada a múltiplas estratégias, a IK estará bem posicionada para colaborar com empreendedores, fundadores, equipas de gestão e consultores de Espanha e Portugal. Esta nova presença local beneficiará da experiência da IK na região, que inclui várias operações de construção realizadas pelas suas empresas investidas.

Fernandez-Albiñana traz mais de 25 anos de experiência em private equity e um sólido historial na originação, execução, gestão e desinvestimento de operações de aquisição e crescimento em Espanha e Europa. Ele vem da Ardian, onde foi Diretor-Geral do Buyout Fund em Espanha. Anteriormente, ocupou cargos de investimento sénior na Investindustrial e no 3i Group. Licenciado com dupla licenciatura pela Universidad Pontificia Comillas, iniciou a sua carreira como consultor na Arthur D. Little. A sua experiência em investimentos inclui, entre outros, investimentos em Monbake e Frulact, recentemente desinvestidos com sucesso.

“É um prazer para mim ter a oportunidade de ingressar na IK e de liderar o novo escritório da Firma em Madrid”, disse Gonzalo Fernandez-Albiñana, Sócio da IK Partners e responsável por Espanha e Portugal. “A IK construiu uma plataforma impressionante por toda a Europa, apoiada por um profundo conhecimento do setor, uma cultura de investimento rigorosa e uma abordagem baseada numa colaboração próxima com as equipas de gestão e empreendedores das empresas em que investe. Os mercados espanhol e português oferecem inúmeras oportunidades muito atrativas em projetos ambiciosos, que se enquadram na estratégia de investimento dos diferentes fundos IK. O nosso objetivo é ser parceiros destes gestores e desses empreendedores na sua próxima fase de crescimento, dando-lhes o nosso apoio financeiro, a ajuda das nossas equipas de excelência operacional e da nossa rede internacional”, sublinhou.

Por sua vez, o CEO da IK Partners, Christopher Masek, salientou que a abertura do escritório de Madrid “é um marco importante para a IK, enquanto continuamos a expandir a nossa presença local por toda a Europa”. Acrescentou: “A Iberia é um mercado muito atrativo, com um grande conjunto de fundadores e equipas de gestão ambiciosas, bem como numerosas empresas de alta qualidade que se enquadram bem na abordagem de investimento da IK. Com uma equipa dedicada em Madrid a cobrir as nossas estratégias de Mid Cap, Small Cap, Development Capital e Partnership Funds, estamos bem posicionados para apoiar empresas em várias fases de crescimento e estruturas acionistas. A experiência, a rede de contactos e o forte historial de Gonzalo fazem dele uma excelente adição ao nosso Grupo de Parceiros, e estamos muito satisfeitos por o receber na IK.”

Este anúncio surge após um período significativo de crescimento para a IK, durante o qual a Empresa investiu em 15 startups e desfez seis nos últimos 18 meses. Neste período, a IK concluiu a desinvestimento total das participações remanescentes no fundo IK VII e no fundo IK Small Cap I, além de concluir a primeira alienação total do fundo IK IX. A IK também angariou um total de €5,8 mil milhões para as suas diferentes estratégias, incluindo €3,3 mil milhões no Fundo IK X, o décimo fundo Mid Cap da IK, em abril de 2025; 2 mil milhões de euros no fundo IK Small Cap IV em julho de 2025; e 500 milhões de euros no Fundo de Parceria IK III em outubro de 2025.