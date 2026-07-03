Instituto AP e a Fundação ONCE promovem formação inclusiva em assuntos públicos

O acordo foi assinado por Joan Navarro, presidente do instituto AP, e Alberto Durán, vice-presidente da Fundação ONCE. Estabelece um quadro geral de cooperação entre ambas as entidades para promover a incorporação da abordagem da deficiência nas atividades de formação do instituto AP, bem como para incentivar a reflexão e o conhecimento sobre a sua participação no campo das políticas e dos assuntos públicos.

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Através desta colaboração, o instituto AP contará com o apoio e conhecimento da Fundación ONCE, uma entidade líder em Espanha na promoção da inclusão social de pessoas com deficiência através do emprego, formação e acessibilidade universal. O acordo promoverá também a troca de boas práticas em acessibilidade física, digital e metodológica, bem como medidas que facilitem o acesso, a participação e a empregabilidade de estudantes com deficiência.

Na opinião da presidente do instituto AP, Joan Navarro, “os assuntos públicos de hoje só podem ser entendidos a partir de uma perspetiva ampla, responsável e inclusiva”. Para a sua entidade, ter a Fundação ONCE “significa incorporar o conhecimento e a experiência de uma instituição essencial na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e na construção de políticas públicas mais justas, acessíveis e eficazes, contribuindo também para uma profissionalização dos assuntos públicos mais comprometida com a inclusão e o interesse geral”.

“Este acordo reforça o nosso compromisso com uma formação ligada aos grandes desafios sociais e institucionais do nosso tempo e permitirá integrar melhor a perspetiva da deficiência na aprendizagem, no debate e na prática dos assuntos públicos”, diz Navarro.

Por sua vez, Alberto Durán, vice-presidente da Fundação ONCE, destaca a importância de entidades como o Instituto Europeu de Assuntos Públicos e o Governo cuidarem da melhoria da acessibilidade no seu ambiente, pois é um passo essencial para avançar no acesso ao público para as pessoas com deficiência. O que, com isto, também ganhará em normalização social.

O acordo inclui também a possibilidade de desenvolver espaços de reflexão, análise e diálogo que contribuam para a consolidação de uma cultura institucional comprometida com a inclusão, bem como a cooperação em atividades académicas ou institucionais ligadas à presença de pessoas com deficiência na esfera pública.

Com esta assinatura, o instituto AP e a Fundación ONCE avançam numa colaboração destinada a reforçar o papel da acessibilidade, igualdade de oportunidades e da abordagem baseada nos direitos na formação dos futuros profissionais de assuntos públicos.