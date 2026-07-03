Juros do crédito da casa dão maior salto em três anos

A taxa de juro dos empréstimos para a compra de habitação subiu em maio pelo segundo mês seguido refletindo o aumento do risco por conta da guerra no Médio Oriente. Registou mesmo o maior salto em três anos, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal.

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Os novos contratos (excluindo renegociações) celebrados em maio foram fixados com uma taxa de 2,91% em termos médios, o que representa uma subida de 0,05 pontos percentuais em relação ao mês anterior — em abril também tinha subido na mesma dimensão, tratando-se do maior aumento desde maio de 2023.

Crédito da casa volta a encarecer

Fonte: Banco de Portugal

O agravamento dos encargos com o crédito da casa deve-se essencialmente aos efeitos da guerra entre EUA e Israel e o Irão na escalada da inflação e nas expectativas dos mercados quanto à necessidade de o Banco Central Europeu (BCE) ter de subir a suas taxas para evitar um descontrolo dos preços.

O banco central acabou mesmo por subir os juros em junho e deverá voltar a aumentar as taxas em pelo menos mais uma ocasião até final do ano.

Toda esta situação está a causar uma subida das Euribor, taxas interbancárias que são usadas na maioria dos contratos de empréstimo da casa em Portugal. Em julho a prestação da casa subiu até 60 euros em empréstimos de 150 mil euros a 30 anos, como o ECO avançou.

Para o stock de empréstimos à habitação (ou seja, toda a carteira de crédito da casa dos bancos) a prestação média mensal atingiu os 432 euros em meio, o valor mais elevado desde que o Banco de Portugal tem registos. “Este aumento resultou quer do aumento da prestação média dos contratos já existentes, quer dos novos contratos, que apresentaram prestações médias mais elevadas”, salienta o supervisor.

As famílias portuguesas não são as únicas que estão a ser impactadas. Na Zona Euro, a taxa de juro a taxa de juro média das novas operações de empréstimos à habitação subiu 0,02 pontos percentuais para 3,45%. “Portugal apresentou a quarta taxa de juro mais baixa entre os países da área do euro, a mesma posição que ocupava no mês anterior“, adianta o Banco de Portugal.

No que toca às empresas, a taxa de juro média das novas operações de empréstimos aumentou 0,14 pontos percentuais, subindo para 3,92% em maio.

(Notícia atualizada às 11h44)