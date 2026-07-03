Lançamento do JurisVis, o assistente de inteligência artificial concebido de raiz para o Direito português

A Hipérbole Pioneira anuncia o lançamento do JurisVis, um assistente de inteligência artificial (IA) desenvolvido especificamente para a prática jurídica em Portugal. A solução foi concebida em parceria com o LIACC — Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) — e destina-se a apoiar os advogados na pesquisa jurídica e na elaboração de peças processuais.

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Ao contrário das ferramentas generalistas, o JurisVis foi construído exclusivamente sobre as fontes oficiais do ordenamento jurídico Português. A qualidade das respostas resulta de um sofisticado sistema de orquestração de agentes de IA assente em modelos de vanguarda.

Entre os elementos que distinguem a plataforma estão:

Soberania e especialização nacional — pensada de raiz para o ecossistema jurídico português, numa lógica de maior proximidade, controlo e autonomia sobre a evolução da ferramenta ao serviço da advocacia em Portugal.

— pensada de raiz para o ecossistema jurídico português, numa lógica de maior proximidade, controlo e autonomia sobre a evolução da ferramenta ao serviço da advocacia em Portugal. Atualização diária — integração contínua da legislação e da jurisprudência nacionais mais recentes na base de conhecimento do sistema.

— integração contínua da legislação e da jurisprudência nacionais mais recentes na base de conhecimento do sistema. Equipa e tecnologia de excelência — desenvolvido com a tecnologia do LIACC/FEUP e por uma equipa técnica altamente qualificada e estável, na vanguarda do conhecimento em Inteligência Artificial.

— desenvolvido com a tecnologia do LIACC/FEUP e por uma equipa técnica altamente qualificada e estável, na vanguarda do conhecimento em Inteligência Artificial. Infraestrutura de nível empresarial — assente em tecnologia da IBM, que assegura a robustez, a disponibilidade e o desempenho exigidos por uma utilização profissional intensiva.

— assente em tecnologia da IBM, que assegura a robustez, a disponibilidade e o desempenho exigidos por uma utilização profissional intensiva. Suporte e formação em português — acompanhamento personalizado e formação com casos próximos dos reais, para que cada profissional tire o máximo partido da inteligência artificial na sua prática.

“O JurisVis nasce de uma convicção simples: o Direito português não se compadece com adaptações de soluções de IA genéricas nem de aplicações estrangeiras — reclama uma ferramenta de inteligência artificial sólida pensada para a sua realidade”, afirma João Ramos Pimenta, Gestor do projeto.

“O JurisVis mostra como a investigação em sistemas multiagente pode responder às exigências de um domínio tão rigoroso como o Direito. No exercício jurídico, uma resposta quase correta não basta: é a orquestração de vários agentes especializados, ancorada nas fontes oficiais do ordenamento português, que permite elevar a fiabilidade ao patamar que esta área impõe”, afirma o Prof. Luís Paulo Reis, Diretor do LIACC (FEUP).

“Construir um sistema de IA fiável para a prática jurídica é, antes de mais, um desafio de engenharia: exige arquiteturas que privilegiem a rastreabilidade das fontes e a verificação contínua dos resultados. Foi esse o princípio que orientou o trabalho conjunto com a Hipérbole Pioneira — colocar a tecnologia ao serviço do controlo e da confiança do advogado e nunca da sua substituição”, refere o Prof. André Restivo, Professor da FEUP e investigador do LIACC.

O lançamento do JurisVis insere-se num contexto em que Portugal assume como objetivo estratégico tornar-se um polo global e europeu de referência em Inteligência Artificial e garantir a sua soberania tecnológica. Essa estratégia assenta na construção de infraestruturas digitais soberanas — como centros de dados nacionais — e na utilização da IA para atrair investimento e capacitar as empresas nacionais. É nesse esforço que se inscreve a Hipérbole Pioneira: ao desenvolver, em Portugal, uma solução de IA concebida para as especificidades do ordenamento jurídico português, leva essa ambição ao domínio do Direito.

Antes de chegar ao mercado, a solução passou por uma fase rigorosa de testes em contexto real, validada por um grupo restrito de advogados e o lançamento está agora a ser conduzido de forma faseada junto de toda comunidade jurídica nacional.

A apresentação pública do JurisVis terá lugar na tarde de 7 de julho de 2026, no ISEG, em Lisboa, numa sessão que reunirá a comunidade académica para debater temas de vanguarda na aplicação da inteligência artificial à advocacia.

O painel reúne o Prof. Doutor Luís Paulo Reis (Diretor do LIACC e Professor Catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto), o Prof. Doutor Henrique Sousa Antunes (Universidade Católica Portuguesa), o Prof. Doutor Alexandre Dias Pereira (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra) e o Prof. Doutor João Marques Martins (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e AI LAB FDUL), bem como Rui B. Ribeiro (IBM Technology, Senior Data & AI Sales) e Luís Lança (Country Manager para Portugal da Palo Alto Networks). A moderação estará a cargo do Dr. David Fróis, advogado e Partner na BFA — Sociedade de Advogados, SP, RL.

O JurisVis está disponível em jurisvis.com, com um plano de acesso gratuito para experimentação e planos pagos a partir de 29,99€ por mês. Para escritórios e sociedades de advogados existem condições específicas mediante contacto comercial.

Sobre o JurisVis

O JurisVis é um assistente de inteligência artificial para a prática jurídica em Portugal, orientado para a pesquisa jurídica e a redação de documentos. Foi concebido para a realidade do ordenamento nacional, com suporte personalizado em português. As respostas geradas destinam-se a apoiar o trabalho do advogado e não dispensam a sua validação final.

Sobre a Hipérbole Pioneira

A Hipérbole Pioneira é uma empresa portuguesa dedicada ao desenvolvimento de soluções de Inteligência Artificial, Visão Artificial, Automação com IA e Robótica. O JurisVis representa a aplicação destas competências ao setor jurídico.