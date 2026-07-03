LiveModeTV vai transmitir 25 jogos do Mundial Feminino FIFA 2027

A LiveModeTV estreou-se em Portugal com a transmissão de 34 jogos do Mundial de Futebol 2026, estando em curso o registo enquanto serviço audiovisual a pedido na ERC.

A LiveModeTV anunciou esta sexta-feira que adquiriu os direitos de transmissão do Mundial Feminino de futebol de 2027 em Portugal.

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“A LiveModeTV vai transmitir o Mundial Feminino FIFA 2027 em Portugal, reforçando o compromisso de tornar o futebol de excelência em sinal aberto e de consolidar uma nova forma de ver a desporto no país. Está garantida a emissão de um jogo por dia, com o total de 25 partidas na competição“, lê-se no comunicado divulgado.

A marca estreou-se em Portugal com a transmissão de 34 jogos do Mundial de Futebol 2026, incluindo todos os encontros da Seleção Nacional, meias-finais e final, em sinal, através do YouTube e na Prime Video.

“Com a aquisição dos direitos do Mundial Feminino FIFA 2027, a LiveModeTV dá continuidade a esta estratégia, reforçando a aposta num futebol em sinal aberto e na valorização de uma competição que tem vindo a conquistar cada vez mais relevância e audiência à escala global”, sublinha a empresa na nota.

João Mesquita, General Manager da LiveModeTV, citado no comunicado, afirma: “Ao longo destas semanas do Mundial masculino, quebrámos recordes de audiências em Portugal e contabilizámos mais de 3,6 milhões dispositivos únicos a assistir às nossas emissões. Percebemos que o público sente que está efetivamente, a ver um jogo de futebol com amigos. É assim que queremos que continue. Por isso, estamos muito satisfeitos por anunciar que já em 2027, iremos transmitir também o Mundial Feminino, reforçando o nosso compromisso de tornar o futebol cada vez mais próximo de quem gosta da modalidade”.

A LiveModeTV garante também que continuará a oferecer uma experiência que combina desporto em direto, creators, entretenimento e interação, “aproximando os adeptos da competição através de uma linguagem nativa do digital e proporcionando uma experiência mais envolvente”. E convida os seus telespetadores a “acompanhar todas as transmissões através do YouTube e na Prime Video”.

A plataforma LiveModeTV, que transmite jogos de futebol do Mundial 2026 em Portugal, pediu no final de junho o registo na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) enquanto serviço audiovisual a pedido (streaming), conforme exigido, apesar de continuar a opor-se à classificação atribuída pelo regulador.

“Não tendo tido oportunidade de se pronunciar sobre este novo enquadramento, a LiveModeTV invocou o direito de audiência prévia para apresentar os seus argumentos, como decorre do Código do Procedimento Administrativo”, afirmou então a plataforma.

“A LiveModeTV irá agora apresentar a documentação detalhada à ERC sobre o modelo atual do seu projeto, demonstrando que a sua atividade não se enquadra na categoria de serviço audiovisual a pedido. A empresa fá-lo confiante de que, tal como aconteceu com a classificação como serviço de televisão web, a análise destes elementos levará a ERC a concluir que a LiveModeTV não se enquadra nessa categoria”, adiantou.

A ERC suspendeu esta quarta-feira a instauração de um procedimento de contraordenação à LiveModeTV até reapreciação do processo pelo Conselho Regulador, depois da plataforma ter efetuado o registo na terça-feira, disse à Lusa fonte oficial do regulador.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Entidade Reguladora para Comunicação Social (ERC) “esclarece que o procedimento de contraordenação fica suspenso até reapreciação do processo pelo Conselho Regulador”. De acordo com a mesma fonte, a LiveModeTV efetuou na terça-feira [30 de junho] o registo junto da ERC, como serviço audiovisual a pedido.

Na segunda-feira, o Conselho Regulador da ERC deliberou proceder à instauração de um processo de contraordenação à plataforma LiveMode por esta, decorrido o prazo de 72 horas, não ter apresentado os elementos legalmente exigidos junto da entidade.

A LiveModeTV Portugal é propriedade da empresa LiveMode Portugal, Unipessoal, Lda. Em Portugal, o projeto destaca-se por transmitir, em direto, 34 jogos do Mundial, um por dia, incluindo jogos da Seleção Nacional, em acesso gratuito, tendo o início da atividade cerca de seis meses, coincidente com o primeiro vídeo disponibilizado na plataforma YouTube.

Recorde aqui a entrevista a João Mesquita, general manager da operação em Portugal: