Justiça

Luísa Neto eleita provedora de Justiça à segunda tentativa

  • Advocatus
  • 12:46
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A nova provedora da Justiça Luísa Neto foi indicada pelo PS e apoiada pelo PSD. Obteve 159 votos favoráveis.

O Parlamento elegeu esta sexta-feira, à segunda vez tentativa, Luísa Neto para o cargo de provedora de Justiça. A candidata foi indicada pelo PS e apoiada pelo PSD. Segundo revela a CNN Portugal, Luísa Neto obteve 159 votos favoráveis.

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Na primeira votação a 12 de junho, a nova provedora da Justiça obteve 131 votos favoráveis, 58 brancos e 18 nulos, num total de 207 deputados que votaram. A eleição requer uma maioria de dois terços de aprovação.

Nessa mesma votação, o antigo secretário de Estado socialista Tiago Antunes, proposto pelo PS para provedor de Justiça, alcançou um resultado inferior a dois terços, tendo apenas 104 votos favoráveis num total de 230 deputados.

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Luísa Neto eleita provedora de Justiça à segunda tentativa

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