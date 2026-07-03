McDonald’s “assalta” menus internacionais em nova campanha

A campanha global foi adaptada ao contexto nacional pela agência criativa BBDO/TBWA. O planeamento de meios é da responsabilidade da OMD/FUSE.

A McDonald’s lançou a campanha global “World Menu Heist”, onde selecionou alguns dos dos produtos mais desejados dos menus McDonald’s de outros países, nomeadamente do Japão, Reino Unido, Indonésia, Singapura e Suécia. A campanha chegou esta semana ao mercado nacional.

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Sob o mote “Assalto ao Menu Mundial. Prova sem deixares provas”, a nova campanha da McDonald’s transforma a curiosidade dos consumidores pelos produtos internacionais numa narrativa ficcional em torno de um “assalto” humorístico aos menus de outros mercados.

A campanha conta uma abordagem digital-first, onde aposta em conteúdos digitais e interativos que estimulam a conversa nas redes sociais e a participação dos fãs. Neste campo, contará com uma série de conteúdos protagonizada por Mariana Bossy, Mafalda Creative, Hélder Tavares, Maria Felner e André Leitão, que serão as caras principais da narrativa em Portugal.

Os creators acompanharão as diferentes fases da campanha, da criação de mistério à revelação e experimentação dos produtos, reforçando a presença de World Menu Heist nas redes sociais. Para além destes cinco nomes, a campanha contará também com outros influenciadores associados, através de conteúdos de experimentação.

A ativação será ainda complementada por momentos especiais, entre os quais se destaca a instalação de contentores em Lisboa, junto à doca de Alcântara, concebida para gerar mistério e especulação logo na fase teaser do lançamento. A marca promoveu também um evento exclusivo para media, influenciadores, fãs da marca – selecionados através de um passatempo nas redes sociais – e colaboradores.

“Quem nunca viu um produto da McDonald’s noutro país e pensou: porque é que isto não existe no Mac em Portugal? Foi a partir dessa curiosidade, desse desejo, tão comum entre os nossos consumidores, que nasceu o World Menu Heist”, explica Ana Freitas, gestora do departamento de Marketing da McDonald’s Portugal.

A campanha global foi adaptada ao contexto nacional pela agência criativa BBDO/TBWA. A estratégia de comunicação 360º, com uma seleção própria de canais e ativações pensadas para o mercado português, é da responsabilidade da OMD/FUSE, agência de meios, Fullsix, agência de digital, e LPM, agência de comunicação e marketing de influência. A iniciativa marca presença nos restaurantes McDonald’s, televisão, rádio, exterior, formatos especiais de OOH, digital, redes sociais, creators e influenciadores e parcerias de media.