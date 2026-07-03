Merz garante que Alemanha lidera reforço da defesa na NATO

O chanceler alemão, Friedrich Merz, defendeu o reforço do investimento militar da Alemanha e respondeu às críticas do presidente norte-americano, Donald Trump, garantindo que Berlim “não tem motivos para se envergonhar” do esforço realizado na área da defesa.

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“A Alemanha vai duplicar o seu orçamento de defesa em quatro anos. Este é o maior esforço que alguma vez fizemos para reforçar as nossas capacidades de defesa. Nesse aspeto, não temos razões para nos envergonhar perante ninguém“, afirmou Merz aos jornalistas, citado pela Reuters.

O chanceler da Alemanha acrescentou que o país assumirá esse compromisso “com toda a modéstia”, sublinhando que Berlim tem uma responsabilidade acrescida enquanto maior economia da União Europeia.

A Alemanha pretende atingir o patamar de investimento em capacidades militares definido durante a cimeira da NATO em Haia já em 2029, seis anos antes do prazo estabelecido pela Aliança Atlântica, 2035.

“Nós, também, levamos muito a sério a ameaça russa, e estamos a reforçar as nossas capacidades militares em resposta. Alcançaremos a meta de 3,5% estabelecida em Haia já em 2029, bem antes do prazo acordado”, afirmou o chanceler, durante um encontro em Berlim com os líderes dos Estados bálticos, mencionado pela agência noticiosa.

A resposta surge depois de Donald Trump ter criticado o baixo investimento de alguns países parceiros da NATO, destacando as diferenças relativas à despesa dos Estados Unidos (EUA).

O presidente norte-americano classificou como “ridículo” o facto de os Estados Unidos continuarem a suportar uma parte desproporcionada dos encargos da NATO, acusando Berlim de ter gasto “muito menos” do que Washington e outros aliados entre 2014 e 2025.