Ministra do Ambiente admite “grande preocupação” com onda de calor. Eletricidade? “Espero que aguente”

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, mostrou “muita preocupação” com as altas temperaturas e reforçou os apelos para que a população siga as indicações da Proteção Civil e do Ministério da Saúde.

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“Vão ser praticamente 10 dias, segundo as provisões do IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera], com temperaturas acima da média. E pior do que isso, as mínimas também são muito altas. Não há a capacidade de arrefecimento que geralmente há durante a noite. Conjuga-se a temperatura alta com ventos fortes, portanto temos aqui um conjunto de condições meteorológicas complicadas”, disse Maria da Graça Carvalho.

A ministra, que falava aos jornalistas após a assinatura de protocolos com a Câmara de Guimarães, inserida no programa do Conselho de Ministros que se realiza em Guimarães, disse que os dias desta vaga de calor causam “uma grande preocupação”, mas mostrou esperança de que “as pessoas estejam conscientes do que é que é permitido fazer e o que é que é aconselhado ou desaconselhado fazer”.

“O meu apelo é que sigam essas orientações. Há coisas que são mesmo proibidas (…). O nosso apelo é que sigam as orientações, tanto da Proteção Civil como do Ministério da Saúde, para que se consiga passar esta época de calor com o mínimo impacto possível”, disse.

Maria da Graça Carvalho disse que tem estado em contacto “permanente” com os serviços das águas devido ao maior consumo registado nos últimos dias que já causou “algumas avarias nos sistemas de abastecimento, principalmente nos sistemas municipais”.

“Felizmente temos reservas de água porque choveu muito este inverno. Temos as albufeiras, as barragens, com bastante reserva”, referiu.

Quanto à eletricidade, revelando que “também foi batido um recorde do uso da eletricidade”, muito provavelmente devido aos “muitos ares condicionados ligados”, a ministra do Ambiente e da Energia garantiu que a rede elétrica portuguesa é “robusta”.

“Espero que aguente. Houve uma avaria, mas nem sequer foi devido ao consumo excessivo, foi mesmo uma avaria normal na zona de Sintra e rapidamente repuseram as condições. Portanto até agora não houve nenhum problema na rede pelo uso acima do normal da eletricidade”, concluiu.