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Montepio desiste da venda da Lusitânia

  • ECO
  • 8:55

Associação Mutualista Montepio Geral chegou a contratar a Société Générale para encontrar opções no mercado para a venda parcial ou total da Lusitânia Vida e da Lusitânia Seguros.

Afinal, a venda da Lusitânia Vida e da Lusitânia Seguros não vai avançar, segundo o Jornal Económico (acesso pago). Como o ECO noticiou, a possibilidade de negócio estava a causar mal-estar no seio da maior mutualista do país por não ter sido promovido um concurso aberto a outros candidatos.

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Em março, a Associação Mutualista Montepio Geral chegou a contratar a SociétéGénérale para encontrar opções no mercado para a venda parcial ou total das seguradoras Lusitânia. Recebeu propostas, nomeadamente da CNP Assurances, com quem esteve em negociações avançadas, mas o negócio falhou.

O maior obstáculo à concretização da venda terá sido a oposição a um eventual acordo de bancassurance (venda de seguros aos balcões do banco), indica o semanário, tendo este processo de venda acabado por resultar apenas numa mera auscultação ao mercado para aferir do valor das duas companhias.

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