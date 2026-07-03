Mundial 2026

Mundial 2026: Vitória de Portugal contra a Croácia vista, em média, por quase 2,7 milhões de telespectadores

 Rafael Correia e ,

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

A Seleção das Quinas garantiu a qualificação para os oitavos de final, depois de vencer a Croácia por 2-1. Estiveram 43.036 espectadores no estádio em Toronto a assistir à vitória da seleção portuguesa. Em Portugal, quase 2,7 milhões de indivíduos viram o jogo, revela a análise elaborada pela Dentsu para o +M.

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O encontro foi acompanhado na televisão portuguesa, em média, por 2.681.453 pessoas, com a transmissão dividida entre a SIC, Sport TV 1 e Sport TV 5. O pico de audiência ocorreu por volta das 00h23/24, quando se registaram 2,9 milhões de telespectadores.

Transmitido a partir das 23h47, a SIC registou uma audiência média de 2 milhões e 453 mil telespectadores — 24,7% de audiência média — com 67,6% share. Na Sport TV 5 acompanharam cerca de 128 mil telespectadores e na Sport TV 1 cerca de 100 mil telespectadores. De acordo com a SIC, a partida alcançou um total de 3 milhões 677 mil telespectadores, ou seja, 37% da população em Portugal.

Na LiveModeTV, por seu turno, a transmissão do jogo conta com um total de 1.336.253 visualizações, de acordo com os dados vistos pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 351.271 visualizações pelas 02h00.

Voltando à televisão linear, o Espanha X Áustria, que definiu o país que Portugal vai enfrentar, terminou com 3-0. Contou com uma audiência média de 367.980 telespectadores na Sport TV 5. Já a vitória dos Belgas contra o Senegal por 3-2, foi acompanhada, na quarta-feira, por 1.010.822 telespectadores, repartidos entre RTP1, Sport TV 1 e Sport TV 5.

A vitória da Seleção Nacional contra o Uzbequistão mantém-se o jogo mais visto do Mundial, com uma audiência média de 3.311.424 indivíduos.o menos visto do Mundial mantém-se o confronto entre Jordânia X Argentina, emitido pela Sport TV 5, que reuniu 535 telespectadores.

Nestes 22 dias da competição, o Mundial de 2026 conta com uma audiência acumulada e não desduplicada de 26 milhões e 685 mil telespectadores. Dá uma média de 1 milhão e 271 mil por dia.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (58%), face aos 42% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 50,3% do total. Os indivíduos masculinos com mais de 55 anos registaram cerca de 29% da audiência.

A SIC (com quatro jogos) captou 27% dos telespectadores sintonizados no Mundial — cerca de 7 milhões e 264 mil. A TVI (com quatro jogos) representa 23% — cerca de 6 milhões e 228 mil –, a Sport TV 5 com 22% — cerca de 5 milhões e 814 mil –, a RTP 1 (com quatro jogos) acumula 20% — 5 milhões e 293 mil. A Sport TV 1 captou os restantes 8% — 2 milhão e 40 mil. A Sport TV 2 e Sport TV 4 apresentam valores residuais de audiência.

O torneio prosseguiu esta sexta-feira, 3 de julho, com os jogos Suíça X Argélia (04h), Austrália X Egito (17h) e Argentina X Cabo Verde (23h). Amanhã, 4 de julho, o jogo Colômbia X Gana (02h30) marca o fim da fase dos 16 avos. Pode ver onde vão ser transmitidos, aqui. Portugal volta a jogar na noite de segunda-feira pelas 20h, contra a Espanha.

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