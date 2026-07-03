Portugal assinala morte de Diogo Jota após bater Croácia
A seleção portuguesa assinalou na quinta-feira um ano desde a morte de Diogo Jota, com uma homenagem ao antigo avançado ainda no relvado, após bater a Croácia, por 2-1.
A seleção portuguesa assinalou na quinta-feira um ano desde a morte de Diogo Jota, com uma homenagem ao antigo avançado ainda no relvado, após bater a Croácia, por 2-1, nos 16 avos de final do Mundial2026 de futebol.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Em Toronto, no Canadá, quando o árbitro apitou para o final da partida, os jogadores portugueses fizeram a festa do apuramento para os oitavos de final, mas depressa lembraram Diogo Jota, que em 3 de julho de 2025 perdeu a vida, juntamente com o irmão André Silva, num acidente de viação em Espanha.
No centro do relvado do BMO Field, o capitão Cristiano Ronaldo vestiu a camisola ’21’ de Portugal, que o antigo avançado normalmente utilizava, e apontou para o céu.
De seguida, os jogadores dirigiram-se para as bancadas onde estavam colocados grande parte dos adeptos lusos e, por último, todo a comitiva que está no Campeonato do Mundo, desde o selecionador Roberto Martínez ao ‘staff’ da Federação Portuguesa de Futebol, tirou uma fotografia no relvado.
Desde o primeiro jogo no Mundial2026, uma fotografia a preto de branco de Diogo Jota é colocada durante alguns segundos nos ecrãs gigantes dos estádios, depois de ser anunciado o 11 inicial da equipa das ‘quinas’.
Portugal qualificou-se na quinta-feira para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a Croácia por 2-1, com um golo de Gonçalo Ramos, aos 90+4 minutos, depois de Ivan Perisic adiantar os croatas, aos 53, e Cristiano Ronaldo empatar de penálti, aos 68.
Na nona presença em Mundiais, a seleção lusa está pela quinta vez nos ‘oitavos’, depois de 2006, 2010, 2018 e 2022, e vai defrontar a Espanha nessa fase, na segunda-feira, em Arlington, nos Estados Unidos, pelas 14:00 locais (20:00 em Lisboa).
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Portugal assinala morte de Diogo Jota após bater Croácia
{{ noCommentsLabel }}