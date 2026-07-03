Mundial 2026

Portugal assinala morte de Diogo Jota após bater Croácia

  • Lusa
  • 2:49

A seleção portuguesa assinalou na quinta-feira um ano desde a morte de Diogo Jota, com uma homenagem ao antigo avançado ainda no relvado, após bater a Croácia, por 2-1.

A seleção portuguesa assinalou na quinta-feira um ano desde a morte de Diogo Jota, com uma homenagem ao antigo avançado ainda no relvado, após bater a Croácia, por 2-1, nos 16 avos de final do Mundial2026 de futebol.

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Em Toronto, no Canadá, quando o árbitro apitou para o final da partida, os jogadores portugueses fizeram a festa do apuramento para os oitavos de final, mas depressa lembraram Diogo Jota, que em 3 de julho de 2025 perdeu a vida, juntamente com o irmão André Silva, num acidente de viação em Espanha.

No centro do relvado do BMO Field, o capitão Cristiano Ronaldo vestiu a camisola ’21’ de Portugal, que o antigo avançado normalmente utilizava, e apontou para o céu.

De seguida, os jogadores dirigiram-se para as bancadas onde estavam colocados grande parte dos adeptos lusos e, por último, todo a comitiva que está no Campeonato do Mundo, desde o selecionador Roberto Martínez ao ‘staff’ da Federação Portuguesa de Futebol, tirou uma fotografia no relvado.

Desde o primeiro jogo no Mundial2026, uma fotografia a preto de branco de Diogo Jota é colocada durante alguns segundos nos ecrãs gigantes dos estádios, depois de ser anunciado o 11 inicial da equipa das ‘quinas’.

Portugal qualificou-se na quinta-feira para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a Croácia por 2-1, com um golo de Gonçalo Ramos, aos 90+4 minutos, depois de Ivan Perisic adiantar os croatas, aos 53, e Cristiano Ronaldo empatar de penálti, aos 68.

Na nona presença em Mundiais, a seleção lusa está pela quinta vez nos ‘oitavos’, depois de 2006, 2010, 2018 e 2022, e vai defrontar a Espanha nessa fase, na segunda-feira, em Arlington, nos Estados Unidos, pelas 14:00 locais (20:00 em Lisboa).

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