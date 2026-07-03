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Direto Aviso vermelho em vigor até domingo devido ao calor alargado a 12 distritos

  • ECO
  • 9:19

Aviso vermelho, o mais grave numa escala de três, está hoje ativo nos distritos de Portalegre, Évora, Beja, Santarém, Lisboa, Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria e Setúbal.

Quase todo o território de Portugal continental enfrenta esta sexta-feira perigo máximo ou muito elevado de incêndio, com exceção de meia dúzia de municípios do litoral. Governo declarou situação de alerta devido às altas temperaturas, pelo menos até ao final de dia de segunda-feira.

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Os quatro maiores incêndios ativos no país – nos concelhos de Cinfães, Barcelos, Castelo de Paiva e Vouzela – estão a mobilizar mais de 1.200 operacionais e o combate está a ser reforçado com meios aéreos, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da onda de calor.

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