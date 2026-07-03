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Sérgio Leal integra direção da APPM e assume presidência dos prémios

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As candidaturas aos APPM Marketing Awards 2026, presididos agora por Sérgio Leal, decorrem até 31 de Julho.

Sérgio Leal, presidente dos APPM Marketing Awards 2026

Sérgio Leal, ex-diretor de marketing e comunicação da McDonald’s Portugal, é o novo membro da direção da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM), de forma a reforçar a ligação da associação ao mercado e o seu compromisso com a valorização da profissão de marketing em Portugal.

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Neste novo ciclo, assume também a presidência dos APPM Marketing Awards 2026, prémios promovidos pela APPM que distinguem as melhores práticas de marketing em Portugal e que, este ano, conta com uma categoria dedicada a Martech. A presidência dos prémios era assumida por Sandra Alvarez, que tornou-se recentemente diretora executiva da Associação Portuguesa das Agências de Publicidade, Comunicação e Marketing (APAP)

“A entrada do Sérgio Leal na Direção da APPM representa um reforço muito importante para a associação e para a sua ligação ao mercado. O Sérgio traz uma visão sólida, experiência relevante e um profundo conhecimento sobre o papel do marketing na construção de marcas fortes e negócios sustentáveis. Ao assumir também a presidência dos APPM Marketing Awards 2026, reforça a ambição destes prémios: reconhecer o melhor marketing feito em Portugal e contribuir para elevar os padrões de excelência, inovação e impacto do nosso setor”, explica Carlos Sá, presidente da associação, citado em comunicado.

Por sua vez, Sérgio Leal, declara que “é com enorme sentido de responsabilidade que passo a integrar a Direção da APPM, uma associação que tem desenvolvido um trabalho notável nos últimos anos na valorização do marketing e dos seus profissionais”. “Assumir a presidência dos APPM Marketing Awards 2026 é também uma oportunidade para contribuir para a evolução de prémios que têm crescido de forma muito significativa e que se afirmam hoje como uma das principais plataformas de reconhecimento e valorização da profissão em Portugal. Queremos continuar a reforçar a sua credibilidade, a sua relevância e a sua capacidade de destacar projetos que mostram como o marketing pode transformar marcas, negócios e a sociedade”, nota ainda.

Os APPM Marketing Awards distinguem estratégias, campanhas e projetos que demonstram pensamento estratégico, criatividade, inovação, execução consistente e resultados concretos. As candidaturas decorrem até 31 de julho.

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