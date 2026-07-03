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Sporting CP celebra 120 anos com nova identidade gráfica

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O trabalho é assinado pela agência de branding inglesa JKR.

O Sporting Clube de Portugal (Sporting CP) assinalou o seu 120º aniversário com a revelação de uma nova identidade gráfica. O trabalho é assinado pela agência de branding inglesa JKR.

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A nova identidade integra cinco símbolos em perfeita simbiose – Escudo, Coroa, Leão, Listas e Porta 10 A – num sistema que fala como um só. Um reflexo da nossa essência e do nosso código de valores. Assente no princípio de formar primeiro a pessoa, depois o atleta, cada símbolo transporta um significado que em uníssono representam o clube“, explica o Sporting, em notícia do seu site.

O escudo foi inspirado na versão de 1945, recuperando “uma silhueta icónica”. Já o acrónimo SCP forma a coroa sobre o escudo, tendo sido criada uma nova tipografia para o clube — Sporting Sans. O leão “recolhe elementos de todos os leões dos anteriores emblemas do clube”. “As listas verdes e brancas trazem à linguagem a continuidade, num caminho de perpetuidade em que nada nos é dado, tudo é conquistado”, aponta ainda o clube desportivo.

Por fim, a Porta 10 A é o “elemento sagrado do universo Leonino, que representa o rito de passagem numa jornada de transformação, assume um papel de relevo como padrão identitário do clube”. Esta é sexta identidade da história do clube.

Edição comemorativa da camisola do clubeSporting CP

O clube apostou ainda numa edição limitada da camisola comemorativa dos 120 anos, em parceria com a Nike. A edição limitada de 1906 unidades numeradas esgotou em menos de uma hora. A mesma camisola estará disponível em breve, fora da edição limitada. A campanha ficou a cargo da agência criativa espanhola Señora Rushmore, do grupo WPP.

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