Tesouro procura financiamento de até 1.500 milhões em leilão a dez e 16 anos

O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública vai realizar, na próxima quarta-feira, dia 8 de julho, dois leilões de Obrigações do Tesouro, com o objetivo de colocar entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros no mercado.

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A operação, agendada para as 10h30, contempla duas linhas de dívida com maturidades distintas: uma a dez anos, com vencimento a 13 de junho de 2036, e outra a 16 anos, com data de reembolso fixada para 11 de abril de 2042.

Nas negociações em mercado secundário, a linha a dez anos está atualmente a transacionar com uma yield de 3,32%, um valor que serve de referência para o custo que o Estado português deverá suportar nesta emissão. Já as obrigações com maturidade em 2042 apresentam uma taxa média ponderada de 3,71%, refletindo o prémio adicional exigido pelos investidores para financiarem a República por um horizonte temporal mais dilatado.

Este duplo leilão insere-se na estratégia habitual do IGCP de diversificar os prazos da dívida pública, aproveitando janelas de mercado para garantir financiamento a médio e longo prazo em condições competitivas.

A distância entre as duas yields — cerca de 39 pontos base — ilustra a inclinação da curva de rendimentos portuguesa, com os investidores a exigirem uma remuneração superior para os títulos com maturidades mais alargadas, num contexto em que os mercados continuam a monitorizar de perto a evolução da política monetária e as perspetivas orçamentais nacionais.