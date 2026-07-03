TÜV SÜD recorda que, a partir de 7 de julho, todos os novos veículos devem estar equipados com sistemas avançados de aviso de distração do condutor

Esta tecnologia foi concebida para detetar uma possível perda de atenção e alertar o condutor para situações de risco, especialmente em viagens longas, onde a fadiga, a monotonia da estrada ou o uso inadequado de dispositivos podem aumentar a probabilidade de um acidente.

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A empresa salientou que o início das férias de verão marca um dos momentos de maior mobilidade rodoviária do ano, com um aumento das viagens de média e longa distância. Para este período de verão, a Direção-Geral de Tráfego (DGT) prevê mais de cem milhões de viagens.

Neste contexto, marcado por longas viagens, trânsito intenso, temperaturas elevadas e um risco aumentado de fadiga ou distração ao volante, a TÜV SÜD foca-se no papel da tecnologia e do cumprimento normativo no reforço da segurança rodoviária durante todas as viagens de verão.

O novo requisito faz parte do Regulamento Geral de Segurança dos Veículos da União Europeia, conhecido como GSR2, que introduz progressivamente tecnologias destinadas a prevenir acidentes, proteger os ocupantes dos veículos e melhorar a segurança de todos os utilizadores da estrada.

Entre elas está a deteção de possível perda de atenção ou sinais de fadiga; assistência inteligente para adaptar a condução aos limites de velocidade atuais; Event Data Recorder (Black Box) que recolhe informações técnicas relevantes em caso de incidente; sinal de travagem de emergência que avisa outros utilizadores de travagem súbita; recuar a deteção e manter a faixa para reforçar a segurança e prevenir saídas involuntárias de faixa; travagem avançada de emergência para identificar perigos de colisão e auxiliar na travagem; e permitir que o veículo instale etilómetros anti-ignição.

“A Operação Salida lembra-nos todos os anos que a segurança rodoviária depende de múltiplos fatores: comportamento do condutor, condição do veículo, condições das estradas e, cada vez mais, a fiabilidade das tecnologias assistivas”, disse Isabel Morillas, Diretora da Indústria de Mobilidade da TÜV SÜD Sudoeste da Europa.