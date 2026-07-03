Zurich com novas coberturas para acidentes no seguro de saúde oral

A Zurich Portugal relançou o seu seguro de saúde oral Zurich Sorridente, agora com novas coberturas. Entre as principais novidades está a gratuitidade da cobertura de estomatologia para crianças até aos 12 anos, bem como a inclusão de despesas de tratamento em casos de acidentes com lesões traumáticas na região maxilofacial e/ou na articulação temporomandibular.

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O produto mantém, no entanto, o acesso a uma rede de mais de 350 clínicas e 4.000 médicos dentistas a preços convencionados, sem limite de idade e sem período de carência.

Citado em comunicado, José Coutinho, Chief Underwriting Officer da Zurich Portugal, sublinha que a proteção “vai muito além do momento do sinistro” e está ligada à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida das pessoas.

Segundo o responsável, o objetivo do novo Zurich Sorridente é tornar o acesso à saúde oral “mais simples e previsível”, evitando que um imprevisto se transforme numa “preocupação financeira adicional” para as famílias. A subscrição do seguro pode ser feita através da app digital Zurich4You.

De acordo com a empresa, o Zurich Insurance Group é um segurador com mais de 75 milhões de clientes em mais de 200 países e territórios. Sediado em Zurich, na Suíça, tem mais de 63.000 colaboradores.