Estado de alerta deve manter-se na próxima semana

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, afirma que o estado de alerta em Portugal deverá ser mantido na próxima semana, já os próximos dias vão continuar a ser de muito calor.

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“A próxima semana vai outra vez ser um período muito grave. Está em cima da mesa a manutenção do estado de alerta se as condições [de calor] se mantiverem“, afirmou Luís Neves na conferência de imprensa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para balanço do dia.

O ministro adiantou que foi pedida a ativação do mecanismo europeu e que falou também com Marrocos para ajudar.

“Falei há uma hora com o meu homólogo de Marrocos e estou à espera de uma resposta em breve“, disse.