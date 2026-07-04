Estado de alerta deve manter-se na próxima semana
O ministro da Administração Interna, Luís Neves, considera que o estado de alerta em Portugal deverá ser mantido na próxima semana por causa do calor extremo.
O ministro da Administração Interna, Luís Neves, afirma que o estado de alerta em Portugal deverá ser mantido na próxima semana, já os próximos dias vão continuar a ser de muito calor.
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“A próxima semana vai outra vez ser um período muito grave. Está em cima da mesa a manutenção do estado de alerta se as condições [de calor] se mantiverem“, afirmou Luís Neves na conferência de imprensa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para balanço do dia.
O ministro adiantou que foi pedida a ativação do mecanismo europeu e que falou também com Marrocos para ajudar.
“Falei há uma hora com o meu homólogo de Marrocos e estou à espera de uma resposta em breve“, disse.
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