Eurodeputados debatem em sessão plenária direitos dos passageiros e prevenção de incêndios
A Europa registou este ano a terceira primavera mais quente desde que há registo, seguindo-se uma vaga de calor excecionalmente precoce em toda a Europa Ocidental em maio e fenómenos de calor extremo.
O Parlamento Europeu debate, na próxima semana, o reforço da proteção dos passageiros aéreos e a preparação para a época de incêndios, entre outros temas em destaque na sessão plenária, que decorre entre segunda e quinta-feira, em Estrasburgo (França).
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Na terça-feira, o hemiciclo europeu deverá aprovar a atualização, pela primeira vez desde 2004, das medidas de proteção dos passageiros dos transportes aéreos em caso de perturbações nas viagens e da transparência dos preços das tarifas aéreas, após um debate na segunda-feira.
Já na quarta-feira, os eurodeputados vão debater o reforço da resposta e a preparação da União Europeia (UE) para proteger os cidadãos de vagas de calor recorrentes e incêndios florestais.
A Europa registou este ano a terceira primavera mais quente desde que há registo, seguindo-se uma vaga de calor excecionalmente precoce em toda a Europa Ocidental em maio e fenómenos de calor extremo ainda mais intensos nas últimas semanas.
A UE está já a mobilizar a maior resposta de sempre a incêndios florestais para o verão deste ano e serão preposicionados 777 bombeiros de 14 países europeus em zonas de alto risco (Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia e Chipre).
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