Montenegro agradece “rápida mobilização” europeia

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, agradeceu à presidente da Comissão Europeia a “rápida mobilização” no âmbito da ajuda a Portugal para combater os incêndios, salientando que “a solidariedade europeia faz a diferença”.

Numa publicação na sua conta oficial na rede social ‘X’, Montenegro respondeu a Ursula von der Leyen que afirmou hoje na mesma rede que “a Europa está com Portugal” no combate aos incêndios, depois de o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia ter mobilizado meios de Itália e Espanha para a resposta aos fogos.

“Portugal agradece à Comissão Europeia e aos nossos parceiros pela rápida mobilização“, lê-se na publicação do primeiro-ministro português. Luís Montenegro acrescentou ainda: “A solidariedade europeia faz a diferença quando mais precisamos. Estamos juntos“.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou na sexta-feira que Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e os acordos bilaterais com Espanha e Marrocos para reforçar o dispositivo de combate aos incêndios.

A rede rescEU faz parte do mecanismo europeu, funcionando como uma reserva estratégica de meios para dar resposta a situações de emergência que são coordenadas pelo instrumento europeu quando um país faz um pedido de ajuda.

Itália enviou hoje a Portugal dois aviões anfíbios Canadair do Corpo Nacional de Bombeiros, segundo o Departamento de Proteção Civil de Itália num comunicado.

Espanha disponibilizou na sexta-feira um de dois aviões Canadair solicitados por Portugal no âmbito do acordo de assistência existente entre os dois países, ativado preventivamente em paralelo com o mecanismo da UE.

Quando um país faz um pedido de assistência no âmbito do mecanismo europeu, o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência mobiliza o destacamento de apoio através de uma ligação direta com as autoridades nacionais de proteção civil.