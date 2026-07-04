O calendário completo dos oitavos do Mundial 2026 e onde pode ver os jogos

São oito jogos em quatro dias para apurar as equipas para os quartos de final do Mundial 2026. Confira quem joga quando, assim como onde os pode ver.

Os países ibéricos defrontam-se nos oitavos de final. Portugal joga contra a Espanha na próxima segunda-feira, 6 de julho, pelas 20h. O jogo tem transmissão garantida pela Sport TV, RTP 1 e LiveModeTV.

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Além desta disputa ibérica, há mais sete jogos até terça-feira, 7 de julho, para as seleções que avançam para a fase seguinte do Mundial 2026 organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.

Nesta fase, a TVI não transmite nenhum jogo, por ter já emitido mais um jogo do que os outros canais em sinal aberto durante a fase de grupos.

Confira a lista completa de jogos dos oitavos