Porsche lidera vendas de carros de luxo em junho

Porsche lidera luxo automóvel em junho, um mês em que os carros dos segmentos mais altos caíram.

A Porsche foi a marca de luxo mais vendida em junho, com 85 automóveis matriculados, de acordo com os dados de junho da ACAP – Associação Automóvel de Portugal, com origem na Autoridade Tributária. Ainda assim, a marca de origem alemã registou uma quebra de 34,6% face a maio.

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No segmento de ultra-luxo, a Aston Martin somou seis unidades, a Bentley quatro e a Ferrari três, enquanto Lamborghini e Maserati registaram duas matrículas cada. A Rolls-Royce não matriculou qualquer automóvel ligeiro de passageiros em junho, mas no que levamos do ano, a marca britânica matriculou três automóveis, mais um do que no mesmo período em 2025.

Já no segmento alto, a Tesla liderou em junho e esta é a lista dos mais vendidos:

A Tesla matriculou 1.883 automóveis no último mês, mais 43,2% do que no mesmo mês de 2025.

matriculou 1.883 automóveis no último mês, mais 43,2% do que no mesmo mês de 2025. A Mercedes-Benz ficou em segundo lugar, com 1.800 unidades, uma ligeira descida homóloga de 0,6%.

ficou em segundo lugar, com 1.800 unidades, uma ligeira descida homóloga de 0,6%. A BMW apresenta 1.263 matrículas, mais 2,6%.

apresenta 1.263 matrículas, mais 2,6%. A Audi registou 660 unidades, uma subida de 13,8%.

registou 660 unidades, uma subida de 13,8%. A Volvo chegou às 627, números muito semelhantes aos de junho do ano passado.

Entre as marcas desportivas mais exclusivas que mais venderam em junho sobressai a Alpine com 21 automóveis ligeiros de passageiros, contra seis no mesmo mês do ano passado, segundo a mesma fonte. No que levamos de ano, a marca da Renault matriculou 79 automóveis.

No conjunto do mercado português de ligeiros de passageiros, a Peugeot foi a marca mais vendida em junho com 2.332 matrículas, à frente da Dacia, com 2.103, da Tesla, com 1.883, da Volkswagen, com 1.875, e da Mercedes-Benz, com 1.800. Segundo a ACAP, foram matriculados 26.349 automóveis ligeiros de passageiros em junho, mais 13,7% do que no mesmo mês do ano passado. No acumulado do semestre, a Peugeot manteve a liderança, com 13.346 unidades, seguida da Mercedes-Benz, com 10.045, da Dacia, com 8.554, da BMW, com 8.178, e da Volkswagen, com 7.933.