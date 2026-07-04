Negócios ECO Avenida

Porsche lidera vendas de carros de luxo em junho

 Lina Santos,

Porsche lidera luxo automóvel em junho, um mês em que os carros dos segmentos mais altos caíram.

A Porsche foi a marca de luxo mais vendida em junho, com 85 automóveis matriculados, de acordo com os dados de junho da ACAP – Associação Automóvel de Portugal, com origem na Autoridade Tributária. Ainda assim, a marca de origem alemã registou uma quebra de 34,6% face a maio.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

No segmento de ultra-luxo, a Aston Martin somou seis unidades, a Bentley quatro e a Ferrari três, enquanto Lamborghini e Maserati registaram duas matrículas cada. A Rolls-Royce não matriculou qualquer automóvel ligeiro de passageiros em junho, mas no que levamos do ano, a marca britânica matriculou três automóveis, mais um do que no mesmo período em 2025.

Já no segmento alto, a Tesla liderou em junho e esta é a lista dos mais vendidos:

  • A Tesla matriculou 1.883 automóveis no último mês, mais 43,2% do que no mesmo mês de 2025.
  • A Mercedes-Benz ficou em segundo lugar, com 1.800 unidades, uma ligeira descida homóloga de 0,6%.
  • A BMW apresenta 1.263 matrículas, mais 2,6%.
  • A Audi registou 660 unidades, uma subida de 13,8%.
  • A Volvo chegou às 627, números muito semelhantes aos de junho do ano passado.

Entre as marcas desportivas mais exclusivas que mais venderam em junho sobressai a Alpine com 21 automóveis ligeiros de passageiros, contra seis no mesmo mês do ano passado, segundo a mesma fonte. No que levamos de ano, a marca da Renault matriculou 79 automóveis.

No conjunto do mercado português de ligeiros de passageiros, a Peugeot foi a marca mais vendida em junho com 2.332 matrículas, à frente da Dacia, com 2.103, da Tesla, com 1.883, da Volkswagen, com 1.875, e da Mercedes-Benz, com 1.800. Segundo a ACAP, foram matriculados 26.349 automóveis ligeiros de passageiros em junho, mais 13,7% do que no mesmo mês do ano passado. No acumulado do semestre, a Peugeot manteve a liderança, com 13.346 unidades, seguida da Mercedes-Benz, com 10.045, da Dacia, com 8.554, da BMW, com 8.178, e da Volkswagen, com 7.933.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Segurança
Melo diz que militares estão prontos para combater incêndios

As Forças Armadas estão preparadas para reforçar a resposta aos incêndios com meios de prevenção, combate e deteção precoce, garantiu Nuno Melo, num momento “muito sensível” de risco agravado no país.

Lusa,

Combustíveis
Epcol. Descida ‘lenta’ nos combustíveis é “perceção” errada

As petrolíferas afirmam que a ideia de que as subidas nos combustíveis são mais rápidas que as descidas é uma "perceção que não corresponde à realidade", e que não existe "nenhuma irregularidade".

Ana Batalha Oliveira,

Banca
BdP aperta regras na concessão de crédito a partir de agosto

Comprar casa ou pedir crédito ao consumo vai exigir contas mais rigorosas a partir de agosto, com a taxa de esforço máxima a descer para 45% e a margem de exceções dos bancos a ficar mais apertada.

Luís Leitão,