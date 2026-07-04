RTP, SIC e TVI pagam 5,6 milhões pelos jogos do Mundial 2026

"A FIFA não nos deu qualquer possibilidade de escolher pacotes com os jogos que queríamos", detalhou Nicolau Santos, dando como exemplo os jogos de Cabo Verde, fora dos pacotes apresentados.

A RTP, SIC e TVI pagaram 5,6 milhões de euros pelos jogos do Mundial 2026. O número foi avançado por Nicolau Santos, presidente do conselho de administração do operador público, no programa “Ouvir quem vê”, da RTP1.

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No formato apresentado pela Provedora do espectador, Clara Almeida Santo, Nicolau Santos justificava o operador público não transmitir mais jogos.

“O valor inicial que a FIFA nos pediu foi muito elevado”, começou por explicar, acrescentando que foi a RTP que propôs uma proposta conjunta dos três operadores. “A proposta inicial não foi aceite, eles tinham um valor, nós propusemos outro. As negociações foram muito duras, finalmente chegámos ao valor final“, recordou.

Pelos 20 jogos, os três canais pagaram então 5,6 milhões de euros, sem possibilidade de negociar as partidas. “A FIFA não nos deu qualquer possibilidade de escolher pacotes com os jogos que queríamos”, detalhou ainda, dando como exemplo os jogos de Cabo Verde, que não estavam nos pacotes apresentados.

Houve ainda, prossegue, “condições droconianas” relativamente às transmissões. “A FIFA acordou um a LiveMode a transmissão de todos os jogos, mas proibiu os operadores lineares — RTP, SIC e TVI — de transmitirem nas suas plataformas digitais os jogos”, com exceção da transmissão em espelho do que estava a passar no canal aberto.

“Não podíamos depois utilizar esse jogo fora de horas, de outra maneira, etc. Não podíamos. Só temos o direito de transmissão para o território nacional”, reforçou.

Ou seja, mesmo se transmitidos na RTP Play, os jogos apenas podem ser disponibilizados em Portugal. “Foi mais uma das condições que não conseguimos quebrar“, aponta.

Nicolau Santos referiu também o caso do operador público espanhol, RTVE, que comprou o pacote global do jogos, para todas as plataformas. “Pagaram 55 milhões de euros. Os três operadores privados em Portugal não têm nenhuma capacidade de pagar 55 milhões de euros. Pagámos 5,6 milhões, que é um bocadinho menos, mas obviamente tivemos diretamente menos transmissões”, conclui.

“A RTP, a SIC e a TVI chegaram a acordo com a FIFA para a aquisição conjunta dos direitos de transmissão de 20 jogos do Campeonato do Mundo FIFA em junho, garantindo aos portugueses o acesso, em sinal aberto, aos momentos mais relevantes da competição”, referiram na altura os operadores, em comunicado.

O pacote inclui todos os jogos da Seleção Nacional, o jogo de abertura, as duas semifinais e a final, “bem como um conjunto alargado de encontros decisivos de todas as fases da prova, permitindo acompanhar algumas das maiores estrelas e seleções do futebol mundial”, diziam a 6 de junho os três canais.