Corporate

easyJet aceita oferta de seis mil milhões da Castlelake

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A administração da easyjet está disponível para recomendar aos acionistas a venda da companhia ao fundo Castlelake, revela o Financial Times.

A easyJet e a Castlelake chegaram a um princípio de acordo sobre os termos financeiros de uma eventual oferta de aquisição que avaliaria a companhia aérea britânica em cerca de seis mil milhões de euro, segundo noticia o Financial Times.

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A easyJet indicou este domingo que a proposta mais recente do grupo norte-americano tem um valor que o conselho de administração estaria disponível para recomendar aos acionistas, caso seja apresentada uma oferta firme.

A operação retiraria a easyJet de bolsa, mas depende ainda da formalização da oferta pela Castlelake. O prazo para apresentar a proposta deverá ser prolongado até ao próximo mês.

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easyJet aceita oferta de seis mil milhões da Castlelake

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